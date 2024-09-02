Нардеп Клименко заявила о "серьезных подозрениях, что Минэнерго находится под влиянием РФ" (видео)

Народная избранница от "Голоса" Юлия Клименко обратила внимание на то, что в энергетической сфере Украины работают люди, связанные с Андреем Деркачем, которого подозревают в государственной измене.

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Министерство энергетики Украины закупило оборудование российского производства через посредников в Болгарии. Об этом сообщила народный депутат от "Голоса" Юлия Клименко в эфире телеканала "Эспрессо".

Речь идет об оборудовании, которое необходимо на достройку энергоблоков Хмельницкой АЭС. По ее словам, часть, которую планировали закупить, уже находится в Украине.

Клименко заявила, что имеет "серьезные подозрения, что Министерство энергетики находится под российским влиянием". Она напомнила, что Андрей Деркач, бывший народный депутат, которого НАБУ в 2022 году обвинило в государственной измене и объявило в розыск, имел значительное влияние на украинскую энергетическую сферу, в частности на "Энергоатом".

"В "Энергоатоме" работал его прямой помощник Бояринцев, который сбежал из Украины. Галущенко (министр энергетики Украины — ред.) и Бояринцев являются бывшими сотрудниками, думаю, что не только сотрудниками. Чем занимается наша контрразведка, разведка и СБУ — вопрос конкретно в энергетической сфере, которая является ключевой для национальной безопасности. Почему у нас там до сих пор помощники Деркача, почему там управляется неэффективно, непрозрачно, с огромными скандалами и взятками — вопрос к действующей власти", — отметила Клименко.

18 января народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил, что исполнительный директор по персоналу НАЭК "Энергоатом" Олег Бояринцев уехал в Польшу в отпуск, там подал заявление на увольнение и в Украину больше не возвращался.

Напомним, 22 марта глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в интервью агентству Reuters заявил, что Украина рассчитывает подписать соглашение о покупке двух ядерных реакторов в Болгарии для компенсации потерь доступа к оккупированной Россией Запорожской АЭС с шестью энергоблоками. Новые реакторы должны построить на Хмельницкой АЭС. По словам Котина, они будут оснащены оборудованием российского производства, импортированного из Болгарии.