Нардепка Клименко заявила про "серйозні підозри, що Міненерго перебуває під впливом РФ" (відео)

Народна обраниця від "Голосу" Юлія Клименко звернула увагу на те, що в енергетичній сфері України працюють люди, пов'язані з Андрієм Деркачем, якого підозрюють у державній зраді.

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Міністерство енергетики України закупило обладнання російського виробництва через посередників у Болгарії. Про це повідомила народна депутатка від "Голосу" Юлія Клименко в ефірі телеканалу "Еспресо".

Йдеться про обладнання, яке необхідне для добудови енергоблоків Хмельницької АЕС. За її словами, частина, яку планували закупити, вже перебуває в Україні.

Клименко заявила, що має "серйозні підозри, що Міністерство енергетики перебуває під російським впливом". Вона нагадала, що Андрій Деркач, колишній народний депутат, якого НАБУ у 2022 році звинуватило у державній зраді й оголосило в розшук, мав значний вплив на українську енергетичну сферу, зокрема на "Енергоатом".

"В "Енергоатомі" працював його прямий помічник Бояринцев, який втік з України. Галущенко (міністр енергетики України. — Ред.) і Бояринцев є колишніми співробітниками, думаю, що не тільки співробітниками. Чим займається наша контррозвідка, розвідка і СБУ — питання конкретно в енергетичній сфері, яка є ключовою для національної безпеки. Чому у нас там досі помічники Деркача, чому там керується неефективно, непрозоро, з величезними скандалами та хабарями — питання до чинної влади", — зазначила Клименко.

18 січня народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк повідомив, що виконавчий директор з персоналу НАЕК "Енергоатом" Олег Бояринцев поїхав до Польщі у відпустку, там подав заяву на звільнення і в Україну більше не повертався.

Нагадаємо, 22 березня очільник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в інтерв’ю агентству Reuters заявив, що Україна розраховує підписати угоду про купівлю двох ядерних реакторів у Болгарії задля компенсації втрат доступу до окупованої Росією Запорізької АЕС з шістьма енергоблоками. Нові реактори мають побудувати на Хмельницькій АЕС. За словами Котіна, вони будуть оснащені обладнанням російського виробництва, імпортованим з Болгарії.