ДТЭК стал крупнейшим частным инвестором за время полномасштабной войны, — СМИ

Related video

Компания ДТЭК Рината Ахметова стала крупнейшим частным инвестором в Украине с начала полномасштабного вторжения. Инвестиции компании составили 41,2 млрд грн. Об этом говорится в рейтинге издания NV.

"Украинские компании больше всего вкладывают средств в развитие собственного бизнеса после начала большой войны. Лидер рейтинга NV Топ 50 крупнейших инвесторов за время большой войны — компания ДТЭК инвестировала 41,2 млрд грн", — говорится в нем.

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко отметил, что основная часть денег направляется на восстановление поврежденных оккупантами ТЭС.

"Наша стратегическая задача — строительство новой зеленой генерации, которая повысит устойчивость украинской энергосистемы, а также развитие клиентских сервисов и внедрение технологических решений по улучшению качества услуг для наших клиентов", — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что ДТЭК инвестировал 17 млрд грн в угледобычу для стабильности энергосистемы за время полномасштабной войны.