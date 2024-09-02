ДТЭК стал крупнейшим частным инвестором за время полномасштабной войны, — СМИ
Компания ДТЭК Рината Ахметова стала крупнейшим частным инвестором в Украине с начала полномасштабного вторжения. Инвестиции компании составили 41,2 млрд грн. Об этом говорится в рейтинге издания NV.
"Украинские компании больше всего вкладывают средств в развитие собственного бизнеса после начала большой войны. Лидер рейтинга NV Топ 50 крупнейших инвесторов за время большой войны — компания ДТЭК инвестировала 41,2 млрд грн", — говорится в нем.
Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко отметил, что основная часть денег направляется на восстановление поврежденных оккупантами ТЭС.
"Наша стратегическая задача — строительство новой зеленой генерации, которая повысит устойчивость украинской энергосистемы, а также развитие клиентских сервисов и внедрение технологических решений по улучшению качества услуг для наших клиентов", — сказал он.
Напомним, ранее сообщалось, что ДТЭК инвестировал 17 млрд грн в угледобычу для стабильности энергосистемы за время полномасштабной войны.