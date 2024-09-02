ДТЕК став найбільшим приватним інвестором за час повномасштабної війни, — ЗМІ

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Компанія ДТЕК Ріната Ахметова стала найбільшим приватним інвестором в Україні з початку повномасштабного вторгнення. Інвестиції компанії склали 41,2 млрд грн. Про це йдеться у рейтингу видання NV.

"Українські компанії найбільше вкладають коштів у розвиток власного бізнесу після початку великої війни. Лідер рейтингу NV Топ 50 найбільших інвесторів за час великої війни — компанія ДТЕК інвестувала 41,2 млрд грн", — йдеться в ньому.

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко наголосив, що основна частина грошей спрямовується на відновлення пошкоджених окупантами ТЕС.

"Наше стратегічне завдання – будівництво нової зеленої генерації, яка підвищить стійкість української енергосистеми, а також розвиток клієнтських сервісів і запровадження технологічних рішень щодо покращення якості послуг для наших клієнтів", — сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ДТЕК інвестував 17 млрд грн у вуглевидобуток для стабільності енергосистеми за час повномасштабної війни.