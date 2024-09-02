Суд отменил арест всех ТРК группы Arricano в Украине

Адвокаты группы привели суду аргументы и доказательства относительно безосновательности арестов ТРК и отсутствия дальнейшей необходимости в их аресте.

Суд отменил арест всех торгово-развлекательных комплексов (ТРК) ведущего украинского девелопера торговых центров Arricano Real Estate PLC (Кипр), сообщает пресс-служба компании, передает "УНИАН".

Уточнено, что 29 августа 2024 года согласно решениям следственного судьи Соломенского райсуда Киева отменен арест трех ТРК группы компаний "Arricano в Украине" — "Солнечная галерея" (Кривой Рог), CITY MALL (Запорожье) и "Проспект" (Киев). Ранее был отменен арест еще одного актива Arricano в Украине — ТРК "РайON" (Киев).

Во время рассмотрения дел адвокаты группы привели суду аргументы и доказательства относительно безосновательности арестов ТРК и отсутствия дальнейшей необходимости в их аресте.

"Решение суда об отмене арестов — это победа, в первую очередь, здравого смысла и справедливости. Мы всегда говорили, что обвинения, которые выдвигали правоохранители в отношении Arricano, являются абсурдными и, что попытки заблокировать работу ТРК вредят, в первую очередь, репутации бизнес климата государства. Следовательно, своей настойчивой и последовательной позицией мы заставили суд обратить внимание на наши аргументы, доказательства и очевидные факты, что наконец привело к принятию судом законных решений", — сказал директор Arricano Real Estate PLC Маргус Курм, которого цитирует пресс-служба.

При этом он выразил сдержанный оптимизм, что дело перейдет в цивилизованное правовое русло, без попытки заблокировать и захватить ТРК, а с целью разобраться и восстановить справедливость.

"К сожалению, мы не исключаем и усиления давления со стороны правоохранителей и попытки возобновить процесс захвата активов. В любом случае мы уверены в собственной позиции и продолжим искать правду", — констатировал Курм.

На 5 сентября запланировано рассмотрение апелляции прокурора на постановление следственного судьи об отмене ареста ТРК "РайON".

Как отмечается, с юридической точки зрения такая апелляция и рассмотрение нарушают уголовно-процессуальное законодательство и правовую позицию Объединенной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда (постановление от 20 мая 2024 года по делу №712/191/23), с которой постановления следственного судьи о полной или частичной отмене ареста имущества, вынесенные в порядке ст. 174 УПК (по ходатайству владельца такого имущества), апелляционному обжалованию не подлежат.

ГК "Arricano в Украине" и ее сотрудники с осени 2023 года находятся под системным давлением со стороны правоохранительных органов Украины. В компании оценивают это дело как заказное и видят в нем попытку коррумпированных чиновников захватить активы Arricano Real Estate PLC. Компания также неоднократно заявляла о намерении отстаивать свою позицию как в Украине, так и за ее пределами.

Arricano Real Estate Plc специализируется на строительстве торгово-развлекательных центров и является одним из ведущих разработчиков на рынке недвижимости Украины. Владеет и управляет пятью ТЦ в стране общей площадью 147,6 тыс. кв. м — "РайON" и "Проспект" в Киеве, "Солнечная галерея" в Кривом Роге, City Mall в Запорожье. Компании также принадлежат 49,9% в ТРЦ Sky Mall (Киев) и земельные участки для дальнейшего строительства трех объектов, находящихся на стадии проектирования. Компания также осуществляет строительство киевского ТРК Lukianivka.

Согласно Опендатабот, доход Arricano Real Estate Plc за 2023 год составил 36 млн 155,9 тыс. грн, что на 52,8% выше результатов 2022 года, чистая прибыль выросла в 2,28 раза — до 7 млн 167,7 тыс. грн.