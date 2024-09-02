Суд скасував арешт усіх ТРК групи Arricano в Україні

Адвокати групи навели суду аргументи та докази щодо безпідставності арештів ТРК і відсутності подальшої потреби в їхньому арешті.

Суд скасував арешт усіх торгово-розважальних комплексів (ТРК) провідного українського девелопера торговельних центрів Arricano Real Estate PLC (Кіпр), повідомляє пресслужба компанії, передає "УНІАН".

Уточнено, що 29 серпня 2024 року згідно з рішеннями слідчого судді Солом'янського райсуду Києва скасовано арешт трьох ТРК групи компаній "Arricano в Україні" — "Сонячна галерея" (Кривий Ріг), CITY MALL (Запоріжжя) і "Проспект" (Київ). Раніше було скасовано арешт ще одного активу Arricano в Україні — ТРК "РайON" (Київ).

Під час розгляду справ адвокати групи навели суду аргументи та докази щодо безпідставності арештів ТРК і відсутності подальшої потреби в їхньому арешті.

"Рішення суду про скасування арештів – це перемога, в першу чергу, здорового глузду та справедливості. Ми завжди казали, що звинувачення, які висували правоохоронці щодо Arricano, є абсурдними і, що спроби заблокувати роботу ТРК шкодять, в першу чергу, репутації бізнес клімату держави. Відтак, своєю наполегливою та послідовною позицією ми змусили суд звернути увагу на наші аргументи, докази та очевидні факти, що нарешті призвело до прийняття судом законних рішень", — сказав директор Arricano Real Estate PLC Маргус Курм, якого цитує пресслужба.

При цьому він висловив стриманий оптимізм, що справа перейде в цивілізоване правове річище, без спроби заблокувати і захопити ТРК, а з метою розібратися і відновити справедливість.

"На жаль, ми не виключаємо і посилення тиску з боку правоохоронців та намагання поновити процес захоплення активів. У будь-якому разі ми впевнені у власній позиції і продовжимо шукати правду ", — констатував Курм.

На 5 вересня заплановано розгляд апеляції прокурора на постанову слідчого судді про скасування арешту ТРК "РайON".

Як зазначається, з юридичного погляду така апеляція та розгляд порушують кримінально-процесуальне законодавство та правову позицію Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду (постанова від 20 травня 2024 року у справі №712/191/23), з якою ухвали слідчого судді про повне або часткове скасування арешту майна, постановлені в порядку ст. 174 КПК (за клопотанням власника такого майна), апеляційному оскарженню не підлягають.

ГК "Arricano в Україні" та її співробітники з осені 2023 року перебувають під системним тиском з боку правоохоронних органів України. У компанії оцінюють цю справу як замовну і вбачають у ній спробу корумпованих чиновників захопити активи Arricano Real Estate PLC. Компанія також неодноразово заявляла про намір обстоювати свою позицію як в Україні, так і за її межами.

Arricano Real Estate Plc спеціалізується на будівництві торговельно-розважальних центрів і є одним із провідних розробників на ринку нерухомості України. Володіє та управляє п'ятьма ТЦ у країні загальною площею 147,6 тис. кв. м — "РайON" і "Проспект" у Києві, "Сонячна галерея" у Кривому Розі, City Mall у Запоріжжі. Компанії також належать 49,9% у ТРЦ Sky Mall (Київ) і земельні ділянки для подальшого будівництва трьох об'єктів, що перебувають на стадії проєктування. Компанія також здійснює будівництво київського ТРК Lukianivka.

Згідно з Опендатабот, дохід Arricano Real Estate Plc за 2023 рік становив 36 млн 155,9 тис. грн, що на 52,8% вище за результати 2022 року, чистий прибуток зріс у 2,28 раза — до 7 млн 167,7 тис. грн.