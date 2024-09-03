Лакомства для собак: разновидности вкусняшек и их задачи
Производители питания для собак кроме основных видов корма предлагают хозяевам купить для своих питомцев еще и лакомства. Это особая категория товаров, предназначенная для дрессировки, угощения, поощрения и создания разнообразия в основном питании. Все лакомства для собак имеют высокопитательный состав, где многие вещества представлены в виде витаминного комплекса. Форма выпуска также бывает разной.
Лакомства подобного типа используются для нормального роста собаки, оптимального развития организма и поддержания здоровья на уровне. Желательно заранее перепробовать все варианты, чтобы в результате найти идеальное решение для своего питомца. В некоторых случаях собаки выбирают сразу несколько любимых лакомств и просят их время от времени.
Категории лакомств
Чаще всего они используются для решения определенных задач, поэтому исходя из задачи, будет выбираться соответствующее лакомство:
1. Дрессировка. Размер таких лакомств небольшой, поэтому их удобно брать на прогулки. У них приятный аромат, он манит собак, поэтому они готовы выполнять любые команды своих хозяев;
2. Зубы и десна. Лакомства данной категории очень твердые и используются как профилактика появления зубного налета. Механическое удаление происходит в процессе трапезы, что исключает дополнительные проблемы у собак;
3. Улучшение пищеварения. Содержание жира минимальное, при этом есть большое количество клетчатки, пробиотиков и пребиотиков;
4. Кожа и шерсть. Здоровье этих составляющих обеспечивается наличием в лакомстве жирной кислоты, биотина и прочих витаминов. Шерсть становится гладкой и дополняется блеском;
5. Укрепление иммунитета. Поддерживается энергия на должном уровне, а также создается барьер против инфекций и прочих воздействий;
6. Снижение стресса. Лакомства имеют в составе натуральные травы, способствующие расслаблению.
Время от времени такие лакомства стоит давать своему питомцу, но злоупотреблять ими не нужно.
Состав и форма выпуска лакомств
Вкусные предложения для собак изготавливаются в виде пасты, таблеток, жевательных палочек, йогурта, пасты и прочих вариантах. Благодаря этому есть возможность выбрать удобное решение для хранения и последующего применения. В качестве основных ингредиентов производители используют индейку, мясо кролей и курей, рыбу, утку, тунца и многое другое.
Желательно приобрести сразу несколько вариантов лакомств, учитывая состав. Некоторые из компонентов могут вызывать аллергию у собаки, поэтому некоторое время за ней нужно проследить, исключив проблемы.