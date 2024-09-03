Ласощі для собак: різновиди ласощів та їхні завдання
Виробники харчування для собак крім основних видів корму пропонують господарям купити для своїх вихованців ще й ласощі. Це особлива категорія товарів, призначена для дресирування, частування, заохочення і створення різноманітності в основному харчуванні. Всі ласощі для собак мають високопоживний склад, де багато речовин представлені у вигляді вітамінного комплексу. Форма випуску також буває різною.
Ласощі подібного типу використовуються для нормального росту собаки, оптимального розвитку організму і підтримки здоров'я на рівні. Бажано заздалегідь перепробувати всі варіанти, щоб у результаті знайти ідеальне рішення для свого вихованця. У деяких випадках собаки вибирають відразу кілька улюблених ласощів і просять їх час від часу.
Категорії ласощів
Найчастіше їх використовують для вирішення певних завдань, тому з огляду на завдання обиратимуть відповідні ласощі:
1. Дресирування. Розмір таких ласощів невеликий, тому їх зручно брати на прогулянки. У них приємний аромат, він вабить собак, тому вони готові виконувати будь-які команди своїх господарів;
2. Зуби та ясна. Ласощі цієї категорії дуже тверді і використовуються як профілактика появи зубного нальоту. Механічне видалення відбувається в процесі трапези, що виключає додаткові проблеми у собак;
3. Поліпшення травлення. Вміст жиру мінімальний, при цьому є велика кількість клітковини, пробіотиків і пребіотиків;
4. Шкіра і шерсть. Здоров'я цих складових забезпечується наявністю в ласощах жирної кислоти, біотину та інших вітамінів. Шерсть стає гладкою і доповнюється блиском;
5. Зміцнення імунітету. Підтримується енергія на належному рівні, а також створюється бар'єр проти інфекцій та інших впливів;
6. Зниження стресу. Ласощі мають у складі натуральні трави, що сприяють розслабленню.
Час від часу такі ласощі варто давати своєму вихованцеві, але зловживати ними не потрібно.
Склад і форма випуску ласощів
Смачні пропозиції для собак виготовляються у вигляді пасти, таблеток, жувальних паличок, йогурту, пасти та інших варіантах. Завдяки цьому є можливість вибрати зручне рішення для зберігання і подальшого застосування. В якості основних інгредієнтів виробники використовують індичку, м'ясо кролів і курей, рибу, качку, тунця і багато іншого.
Бажано придбати відразу кілька варіантів ласощів, враховуючи склад. Деякі з компонентів можуть викликати алергію у собаки, тому деякий час за ним потрібно простежити, виключивши проблеми.