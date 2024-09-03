Ласощі для собак: різновиди ласощів та їхні завдання

Виробники харчування для собак крім основних видів корму пропонують господарям купити для своїх вихованців ще й ласощі. Це особлива категорія товарів, призначена для дресирування, частування, заохочення і створення різноманітності в основному харчуванні. Всі ласощі для собак мають високопоживний склад, де багато речовин представлені у вигляді вітамінного комплексу. Форма випуску також буває різною.

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Ласощі подібного типу використовуються для нормального росту собаки, оптимального розвитку організму і підтримки здоров'я на рівні. Бажано заздалегідь перепробувати всі варіанти, щоб у результаті знайти ідеальне рішення для свого вихованця. У деяких випадках собаки вибирають відразу кілька улюблених ласощів і просять їх час від часу.

Категорії ласощів

Найчастіше їх використовують для вирішення певних завдань, тому з огляду на завдання обиратимуть відповідні ласощі:

1. Дресирування . Розмір таких ласощів невеликий, тому їх зручно брати на прогулянки. У них приємний аромат, він вабить собак, тому вони готові виконувати будь-які команди своїх господарів;

2. Зуби та ясна . Ласощі цієї категорії дуже тверді і використовуються як профілактика появи зубного нальоту. Механічне видалення відбувається в процесі трапези, що виключає додаткові проблеми у собак;

3. Поліпшення травлення . Вміст жиру мінімальний, при цьому є велика кількість клітковини, пробіотиків і пребіотиків;

4. Шкіра і шерсть . Здоров'я цих складових забезпечується наявністю в ласощах жирної кислоти, біотину та інших вітамінів. Шерсть стає гладкою і доповнюється блиском;

5. Зміцнення імунітету . Підтримується енергія на належному рівні, а також створюється бар'єр проти інфекцій та інших впливів;

6. Зниження стресу . Ласощі мають у складі натуральні трави, що сприяють розслабленню.

Час від часу такі ласощі варто давати своєму вихованцеві, але зловживати ними не потрібно.

Склад і форма випуску ласощів

Смачні пропозиції для собак виготовляються у вигляді пасти, таблеток, жувальних паличок, йогурту, пасти та інших варіантах. Завдяки цьому є можливість вибрати зручне рішення для зберігання і подальшого застосування. В якості основних інгредієнтів виробники використовують індичку, м'ясо кролів і курей, рибу, качку, тунця і багато іншого.

Бажано придбати відразу кілька варіантів ласощів, враховуючи склад. Деякі з компонентів можуть викликати алергію у собаки, тому деякий час за ним потрібно простежити, виключивши проблеми.