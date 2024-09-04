Прекращает свое существование Поликомбанк из Чернигова, — СМИ

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В Чернигове потерпел крах Поликомбанк, который принадлежит семье местных бизнесменов Тарасовцев. Накануне Нацбанк обратился к банку с требованием провести докапитализацию и обеспечить кредиты ликвидными залогами. Но денег на докапитализацию у Тарасовцев нет, сообщает kp.ua.

Как отмечается, Поликомбанк стал жертвой строительных схем своих же владельцев.

"Этот небольшой карманный банк был создан как инструмент для строительного бизнеса этой семьи (Тарасовцев — ред.). Однако проблемы в строительном бизнесе довели банк до неспособности соответствовать нормам Нацбанка по капитализации и обеспечению кредитов ликвидными залогами, поскольку залогами здесь выступают многочисленные недострои Тарасовцев. Так Поликомбанк оказался в замкнутом круге, созданного руками своих владельцев, вырваться из которого уже не сможет", — говорится в публикации издания.

Совладельцами Поликомбанка являются отец Николай Тарасовец и его сыновья — Юрий и Александр. Одновременно Юрию Тарасовцу принадлежит черниговская строительная компания "Основа-Буд-7", которую, как говорится в материале, он тоже довел до грани банкротства.

Проблема в том, что скандальная компания "Основа-Строй-7" является основным заемщиком семейного Поликомбанка. Поэтому банк сможет выжить только при условии, что "Основа-Строй-7" будет продавать жилье. Впрочем, строительная компания уже не только не может возводить новое жилье, но и задолжала черниговцам миллионы долларов за недостроенные квартиры, говорится в публикации.

Это заставило Нацбанк, как банковского регулятора, присмотреться к Поликомбанку более внимательно, чтобы начать процедуру ликвидации.

"Простые вкладчики банка станут первыми пострадавшими. Несмотря на то, что Поликомбанк пока является участником Фонда гарантирования вкладов, выплаты из этого Фонда в случае ликвидации финучреждения компенсируются лишь частично, однако и эти деньги вкладчики увидят очень и очень не скоро, пока не закончится ликвидационная процедура. Речь может идти о нескольких годах. В дополнение ко всему Поликомбанк прекратит выплаты зарплат бюджетникам и пенсий", — отмечается в статье.

Ранее сообщалось, что владелец "Основа-Строй-7" Юрий Тарасовец обманул людей примерно на 20 млн долларов, сдал мандат депутата городского совета Чернигова и планирует выехать за границу.