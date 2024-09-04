Припиняє своє існування Полікомбанк із Чернігова, — ЗМІ

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У Чернігові зазнав краху Полікомбанк, який належить родині місцевих бізнесменів Тарасовців. Напередодні Нацбанк звернувся до банку із вимогою провести докапіталізацію та забезпечити кредити ліквідними заставами. Але грошей на докапіталізацію Тарасовці не мають, повідомляє kp.ua.

Як зазначається, Полікомбанк став жертвою будівельних схем своїх же власників.

"Цей невеличкий кишеньковий банк був створений як інструмент для будівельного бізнесу цієї родини (Тарасовців – ред.). Однак проблеми у будівельному бізнесі довели банк до нездатності відповідати нормам Нацбанку щодо капіталізації та забезпечення кредитів ліквідними залогами, оскільки заставами тут виступають численні недобудови Тарасовців. Так Полікомбанк опинився у замкнутому колі, створеного руками своїх власників, вирватись з якого вже не зможе", — йдеться у публікації видання.

Співвласниками Полікомбанку є батько Микола Тарасовець і його сини – Юрій та Олександр. Одночасно Юрію Тарасовцю належить чернігівська будівельна компанія "Основа-Буд-7", яку, як йдеться в матеріалі, він теж довів до межі банкрутства.

Проблема у тому, що скандальна компанія "Основа-Буд-7" є основним позичальником родинного Полікомбанку. Відтак банк зможе вижити лише за умови, що "Основа-Буд-7" продаватиме житло. Утім, будівельна компанія уже не тільки не може зводити нове житло, а й заборгувала чернігівцям мільйони доларів за недобудовані квартири, йдеться у публікації.

Це змусило Нацбанк, як банківського регулятора, придивитись до Полікомбанку більш уважно, щоб розпочати процедуру ліквідації.

"Прості вкладники банку стануть першими постраждалими. Не дивлячись на те, що Полікомбанк поки є учасником Фонду гарантування вкладів, виплати з цього Фонду у разі ліквідації фінустанови компенсуються лише частково, однак і ці гроші вкладники побачать дуже і дуже не скоро, аж поки не закінчиться ліквідаційна процедура. Мова може йти про кілька років. На додачу до всього Полікомбанк припинить виплати зарплат бюджетникам і пенсій", — зазначається у статті.

Раніше повідомлялось, що власник "Основа-Буд-7" Юрій Тарасовець ошукав людей приблизно на 20 млн доларів, здав мандат депутата міської ради Чернігова та планує виїхати за кордон.