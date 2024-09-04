Суд обязал ГБР расследовать возможное уклонение от армии адвокатом Порошенко — СМИ

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Печерский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований открыть дело о возможном уклонении от службы в армии адвоката Петра Порошенко Игоря Голованя. Об этом говорится в постановлении суда, сообщает "Закон и бизнес".

"Обязать компетентных должностных лиц ГБР внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований по заявлению адвоката Исаевской О.В. от 06.08.2024", — сказано в постановлении.

В своей жалобе адвокат указала, что по имеющимся данным, решением ВВК в Киеве Головань был признан непригодным к военной службе с исключением с воинского учета на основании наличия заболеваний.

Исаевская считает, что соответствующих заболеваний у Голованя И.В. на самом деле может не быть, а указанное решение ВВК могло быть принято на основании потенциально сфальсифицированных документов.

Также адвокат предполагает, что уклониться от армии похожим образом могут и ближайшие родственники адвоката Порошенко — Головань М.В., Головань В.И., Шелякин Е.

Она сообщила об этих правонарушениях в ГБР, но поскольку дело не открыли сразу, то подала жалобу в суд.

Также СМИ писали, что сам экс-президент ранее был пономарем и меценатом УПЦ московского патриархата.