Суд зобов"язав ДБР розслідувати можливе ухилення від армії адвокатом Порошенка – ЗМІ

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Печерський районний суд Києва зобов’язав Державне бюро розслідувань відкрити справу щодо можливого ухилення від служби в армії адвоката Петра Порошенка Ігоря Голованя. Про це йдеться в ухвалі суду, повідомляє "Закон і бізнес".

"Зобов’язати компетентних посадових осіб ДБР внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою адвоката Ісаєвської О.В. від 06.08.2024", – сказано в ухвалі.

У своїй скарзі адвокат вказала, що за наявними даними, рішенням ВЛК у Києві Головань був визнаний непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку на підставі наявності захворювань.

Ісаєвська вважає, що відповідних захворювань у Голованя І.В. насправді може не бути, а вказане рішення ВЛК могло бути ухвалено на підставі потенційно сфальсифікованих документів.

Також адвокат припускає, що ухилитися від армії схожим чином можуть і найближчі родичі адвоката Порошенка – Головань М.В., Головань В.І., Шелякін Є.

Вона повідомила про ці правопорушення в ДБР, але оскільки справу не відкрили одразу, то подала скаргу до суду.

Також ЗМІ писали, що сам експрезидент раніше був пономарем і меценатом УПЦ московського патріархату.