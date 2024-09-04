Гослекслужба против аптечных онлайн-сервисов: Tabletki.ua снова под риском запрета, — СМИ

Аптечный прайс-агрегатор Tabletki.ua видит манипуляции в заявлениях председателя Гослекслужбы Романа Исаенко о том, что сервис работает вне правового поля. Они отмечают, что взаимодействуют только с лицензированными аптеками. А уже аптеки несут ответственность за полноту и достоверность информации, размещенной на платформе. Об этом сообщает"24 канал".

В частности соучредитель сервиса ТаЬІеткі.ua Александр Муравщик отмечает, что до сих пор все чиновники как от Минздрава, так и от самой Гослекслужбы не имели никаких претензий к работе сервиса.

"И председатель Гослекслужбы, и министр здравоохранения Виктор Ляшко и его первый заместитель Сергей Дубров неоднократно публично подтверждали, что не имеют никаких претензий к деятельности Tabletki.ua. Наш сервис всегда действовал в полном соответствии с действующим законодательством, которое никоим образом не запрещает деятельность прайс-агрегаторов, в частности, по обмену информацией между аптеками и потребителями, в том числе о бронировании или резервировании лекарственных средств", — подчеркнул Муравщик.

В комментарии изданию LB.ua глава Гослекслужбы обвинил прайс-агрегаторы в работе вне правового поля и невозможности контролировать со стороны государства, какие именно препараты можно забронировать. В свою очередь ТаЬІеткі.ua считают это утверждение некорректным.

"Мы удивлены риторикой главы Гослекслужбы, ведь считали, что процесс согласования обновленных изменений в лицензионные условия вышел на финишную прямую. Еще в июле мы подали в ГЛС совместное с АПАУ (крупнейшая профессиональная ассоциация, объединяющая аптеки Украины. — Ред.) предложение по формулировке изменений, которое учло как пожелания аптек, так и наше видение", — отмечает представитель прайс-агрегатора.

Скандал вокруг возможного запрета сервисов по онлайн-бронированию лекарств возник весной этого года. Тогда проект постановления Кабмина ставил под угрозу работу аптечных онлайн-сервисов. После широкой общественной огласки и соответствующей петиции документ решили доработать.

"17 июля 2024 года состоялось последнее по этой теме совместное совещание между Минздравом, ДЛС, прайс-агрегаторов и аптек. Таких совещаний с мая 2024 было более 5. До сих пор мы не видели финальную версию изменений, которые ДЛС готовы вынести на рассмотрение общественности и государственных органов. Поэтому мы не можем сделать никаких заявлений относительно позиции ДЛС по этому вопросу", — детализировали ход обсуждения представитель ТаЬІеткі.ua.

Напомним, что услугами аптечных прайс-агрегаторов в Украине пользуется почти треть потребителей, а скидки на лекарства на таких площадках составляют от 15 до 30%.