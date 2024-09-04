Держлікслужба проти аптечних онлайн-сервісів: Tabletki.ua знову під ризиком заборони, - ЗМІ

Аптечний прайс-агрегатор Tabletki.ua вбачає маніпуляції у заявах голови Держлікслужби Романа Ісаєнка про те, що сервіс працює поза правовим полем. Вони наголошують, що працюють лише з ліцензованими аптеками. А вже аптеки несуть відповідальність за повноту та достовірність інформації, розміщеної на нашій платформі. Про це повідомляє "24 канал".

Зокрема співзасновник сервісу Тabletki.ua Олександр Муравщик наголошує, що досі усі чиновники як від Мінохорони здоровʼя так і від самої Держлікслужби не мали жодних претензій до роботи сервісу.

"І голова Дерлікслужби, і міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко та його перший заступник Сергій Дубров неодноразово публічно підтверджували, що не мають жодних претензій до діяльності Tabletki.ua. Наш сервіс завжди діяв у повній відповідності до чинного законодавства, яке жодним чином не забороняє діяльність прайс-агрегаторів, зокрема з обміну інформацією між аптеками та споживачами, серед іншого про бронювання чи резервування лікарських засобів", – підкреслив Муравщик.

В коментарі виданню LB.ua голова Держлікслужби звинуватив прайс-агрегатори в роботі поза правовим полем і неможливості контролювати з боку держави, які саме препарати можна забронювати. Своєю чергою Тabletki.ua вважають це твердження некоректним.

"Ми здивовані риторикою очільника Держлікслужби, адже вважали, що процес погодження оновлених змін до ліцензійних умов вийшов на фінішну пряму. Ще в липні ми подали до ДЛС спільну з АПАУ (ред. — найбільша професійна асоціація, яка об’єднує аптеки України) пропозицію щодо формулювання змін, яка врахувала як побажання аптек, так і наше бачення", – зазначає представник прайс-агрегатора.

Скандал довкола можливої заборони сервісів з онлайн-бронювання ліків виник навесні цього року. Тоді проєкт постанови Кабміну ставив під загрозу роботу аптечних онлайн-сервісів. Після широкого суспільного розголосу і відповідної петиції документ вирішили доопрацювати.

"17 липня 2024, відбулось остання по цій темі спільна нарада між МОЗ, ДЛС, прайс-агрегаторів та аптек. Таких нарад з травня 2024 було більше 5. Дотепер ми не бачили фінальну версію змін, які ДЛС готові винести на розгляд громадськості та державних органів. Відтак ми не можемо зробити жодних заяв щодо позиції ДЛС з цього питання", – деталізували перебіг обговрення представник Тabletki.ua.

Нагадаємо, що послугами аптечних прайс-агрегаторів в Україні користується майже третина споживачів, а знижки на ліки на таких майданчиках складають від 15 до 30%.