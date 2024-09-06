Бюджетные средства на дорогу к отелю отца: председатель Львовской ОВА отвергает обвинения (фото)

Несмотря на расследование журналистов Максим Козицкий утверждает, что дорога в Сходнице и так нуждалась в ремонте. А то, что рядом оказался отель его отца, это просто случай.

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Председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий потратил из бюджета 25 миллионов гривен на дорогу в курортном поселке Сходница к отелю, который построил его отец бизнесмен Зиновий Козицкий. Об этом пишет издание NGL.media

Расследователи узнали, что в курортном поселке Сходница на Львовщине Зиновий Козицкий построил большой гостинично-развлекательный комплекс. Также он собирается строить там еще один отель и, вероятно, — лыжную трассу.

Гостинично-развлекательный комплекс компании "Нормаз плаза", которая находится под контролем Зиновия Козицкого Фото: NGL.media

Отель Козицкого-старшего построен на улице Горной и именно о ее реконструкции за 25 миллионов гривен идет речь. Кроме отеля на этой небольшой улице есть около десятка домов, часть из которых заброшена.

Реконструкцию улицы Горной общей стоимостью 12,76 миллиона гривен начали реконструировать осенью 2021 года, однако подрядчик — турецкая компания "Онур" — до конца года за счет госбюджета отремонтировала только небольшой отрезок на 1,9 миллиона гривен. Из-за вторжения ВС РФ ремонт приостановили.

В начале июня 2023 года поселковый голова Сходницы Иван Пиляк обратился к председателю Львовской ОГА с официальным письмом, прося продолжить ремонт за счет уже областного бюджета.

Вскоре Максим Козицкий согласовал продолжение реконструкции, стоимость которой за полтора года простоя выросла почти вдвое — до 25 миллионов гривен. Ранее для выделения денег необходимо было решение областного совета, однако за последние два года депутаты полностью потеряли влияние на распределение областного бюджета, которым теперь распоряжается исключительно ЛОВА.

Реконструкция улицы Горной в Сходнице оказалась самой дорогой из списка дорог, профинансированных ЛОВА в 2023 году.

Журналисты-расследователи утверждают, что двухкилометровая улица "с гладким асфальтом и фонарями освещения проезжей части" повлияет только на один объект, расположенный формально уже за пределами Сходницы на вершине холма. Где и находится роскошный комплекс отдыха, принадлежащий Зиновию Козицкому, отцу Максима Козицкого.

Кроме отеля на 60 номеров, самый дешевый из которых стоит от 9900 грн/ночь, здесь достраивают еще 11 отдельных коттеджей. Все это вместе позиционируют как "велнес-курорт Панорама Сходница".

Строительством отеля занималась компания "Нормаз плаза", совладельцем которой является Зиновий Козицкий.

Львовский предприниматель Зиновий Козицкий (слева) и его сын Максим Козицкий, председатель Львовской ОВА Фото: NGL.media

Земельный участок общей площадью почти 9 га, на котором расположен новый гостинично-развлекательный комплекс, юридически принадлежат компании "Нормаз плаза", которая выступила заказчиком строительства.

Примерно в двух километрах от "Панорамы Сходница" в горах расположен хутор Гута. В августе 2024 года по меньшей мере четыре гектара в Гуте перешли в собственность Зиновия Козицкого и его бизнес-партнера Элеоноры Тертичной.

Местные убеждены, что здесь будут строить новый большой комплекс отдыха.

Дорогу к Гуте значительно расширили и обезопасили от подмывов, обустроив несколько гидротехнических сооружений. Расширенный и укрепленный отрезок длиной около 1,7 км завершается как раз возле участков Козицкого и Тертичной.

План дороги в Сходнице Фото: NGL.media

Если первую часть дороги заказывал Сходницкий поселковый совет, а оплачивали работу из областного бюджета, то вторую часть заказал и оплачивает частный инвестор. В "Онуре" отказалась раскрыть его имя.

Впоследствии журналисты узнали, что заказчиком реконструкции дороги в Гуту является ООО "Нормаз Плаза", а стоимость проекта составляет 24,45 миллиона гривен.

Таким образом, общая стоимость составит почти 50 миллионов гривен, из которых половина оплачена за счет налогоплательщиков.

Решение о таком использовании бюджетных денег принимал председатель Львовской ОВА, что является очевидным конфликтом интересов — ведь единственным реальным выгодоприобретателем крупнейшей расходы ЛОВА на дороги в 2023 году оказалась компания его отца.

Реакция Максима Козицкого на расследование

Максим Козицкий сначала отказался от комментариев, и его заместитель Юрий Бучко, который заявил, что в ЛОВА ничего не знают об этой дороге в Сходнице.

Затем Максим Козицкий опубликовал пост, в котором утверждает, что в 2021-2023 гг. (именно об этих годах идет речь в публикации), кроме дороги в Сходнице за счет средств государственного дорожного фонда и средств областного бюджета выполняли работы на 56 коммунальных дорогах. Коммунальная дорога в Сходнице была лишь одной из нескольких десятков. И якобы сами местные жители просили о реконструкции дороги, которая была в ненадлежащем состоянии.

Также он подтвердил, что у его отца действительно есть десятки различных промышленных объектов во всех районах области.

"Если опираться на логику журналистов, получается, что все дороги, которые строили и реконструировали при моей каденции как председателя ЛОГА (4,5 года), можно трактовать как ведущие к его бизнесу?", — резюмировал председатель Львовской областной военной администрации.

Напомним, Фокус писал о топе самых громких скандальных коррупционных дел в Украине за 2023 год.