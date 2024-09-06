Бюджетні кошти на дорогу до готелю батька: голова Львівської ОВА відкидає звинувачення (фото)

Попри розслідування журналістів Максим Козицький стверджує, що дорога у Східниці і так потребувала ремонту. А те, що поруч опинився готель його батька, це просто випадок.

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Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький витратив з бюджету 25 мільйонів гривень на дорогу в курортному селищі Східниця до готелю, який побудував його батько бізнесмен Зіновій Козицький. Про це пише видання NGL.media

Розслідувачі дізналися, що в курортному селищі Східниця на Львівщині Зіновій Козицький збудував великий готельно-відпочинковий комплекс. Також він збирається будувати там ще один готель і, ймовірно, – лижну трасу.

Готельно-відпочинковий комплекс компанії "Нормаз плаза", яка перебуває під контролем Зіновія Козицького Фото: NGL.media

Готель Козицького-старшого побудований на вулиці Гірській і саме про її реконструцію за 25 мільйонів гривень йдеться. Окрім готелю на цій невеличкій вулиці є близько десятка будинків, частина з яких закинута.

Реконструкцію вулиці Гірської загальною вартістю 12,76 мільйона гривень почали реконструювати восени 2021 року, проте підрядник – турецька компанія "Онур" – до кінця року коштом держбюджету відремонтувала тільки невеличкий відрізок на 1,9 мільйона гривень. Через вторгнення ЗС РФ ремонт призупинили.

На початку червня 2023 року селищний голова Східниці Іван Піляк звернувся до голови Львівської ОВА з офіційним листом, прохаючи продовжити ремонт коштом уже обласного бюджету.

Незабаром Максим Козицький погодив продовження реконструкції, вартість якої за півтора року простою зросла майже вдвічі – до 25 мільйонів гривень. Раніше для виділення грошей необхідне було рішення обласної ради, проте за останні два роки депутати повністю втратили вплив на розподіл обласного бюджету, яким тепер розпоряджається виключно ЛОВА.

Реконструкція вулиці Гірської у Східниці виявилась найдорожчою зі списку доріг, профінансованих ЛОВА у 2023 році.

Журналісти-розслідувачі стверджують, що двокілометрова вулиця "з гладеньким асфальтом і ліхтарями освітлення проїжджої частини" вплине лише на один об’єкт, розташований формально уже за межами Східниці на вершині пагорба. Де і знаходиться розкішний відпочинковий комплекс, який належить Зіновію Козицькому, батькові Максима Козицького.

Окрім готелю на 60 номерів, найдешевший з яких коштує від 9900 грн/ніч, тут добудовують ще 11 окремих котеджів. Усе це разом позиціонують як "велнес-курорт Панорама Східниця".

Будівництвом готелю займалась компанія "Нормаз плаза", співласником якої є Зіновій Козицький.

Львівський підприємець Зіновій Козицький (зліва) і його син Максим Козицький, голова Львівську ОВА Фото: NGL.media

Земельна ділянка загальною площею майже 9 га, на якій розташований новий готельно-відпочинковий комплекс, юридично належать компанії "Нормаз плаза", яка виступила замовником будівництва.

Приблизно за два кілометри від "Панорами Східниця" у горах розташований хутір Гута. У серпні 2024 року щонайменше чотири гектари у Гуті перейшли у власність Зіновія Козицького і його бізнес-партнерки Елеонори Тертичної.

Місцеві переконані, що тут будуватимуть новий великий відпочинковий комплекс.

Дорогу до Гути значно розширили й убезпечили від підмивів, облаштувавши кілька гідротехнічних споруд. Розширений і укріплений відтинок довжиною близько 1,7 км завершується якраз біля ділянок Козицького і Тертичної.

План дороги у Східниці Фото: NGL.media

Якщо першу частину дороги замовляла Східницька селищна рада, а оплачували роботу з обласного бюджету, то другу частину замовив і оплачує приватний інвестор. В "Онурі" відмовилась розкрити його ім’я.

Згодом журналісти дізналися, що замовником реконструкції дороги до Гути є ТзОВ "Нормаз Плаза", а вартість проєкту складає 24,45 мільйона гривень.

Таким чином, загальна вартість складе майже 50 мільйонів гривень, з яких половина оплачена коштом платників податків.

Рішення про таке використання бюджетних грошей ухвалював голова Львівської ОВА, що є очевидним конфліктом інтересів – адже єдиним реальним вигодонабувачем найбільшої витрати ЛОВА на дороги у 2023 році виявилась компанія його батька.

Реакція Максима Козицького на розслідування

Максим Козицький спочатку відмовився від коментарів, і його заступник Юрій Бучко, який заявив, що у ЛОВА нічого не знають про цю дорогу у Східниці.

Потім Максим Козицький опублікував пост, в якому стверджує, що у 2021-2023 рр. (саме про ці роки йде мова у публікації), окрім дороги в Східниці за рахунок коштів державного дорожнього фонду та коштів обласного бюджету виконували роботи на 56 комунальних дорогах. Комунальна дорога у Східниці була лише однією з кількох десятків. І нібито самі місцеві мешканці просили про реконструкцію дороги, яка була у неналежному стані.

Також він підтвердив, що у його батька справді є десятки різноманітних промислових об'єктів в усіх районах області.

"Якщо опиратися на логіку журналістів, виходить, що всі дороги, які будували та реконструювали за моєї каденції як голови ЛОДА (4,5 роки), можна трактувати як такі, що ведуть до його бізнесу?", — резюмував голова Львівської обласної військової адміністрації.

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