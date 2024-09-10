Украина должна санкционировать суда, а не только владельцев. Почему "теневой флот" РФ продолжает функционировать

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Верховная Рада может пересмотреть закон о санкциях, чтобы ввести новые ограничения против "теневого флота" России, ведь на сегодняшний день Украина не может санкционировать отдельные суда. Об этом в эфире "Новости. Live" заявил народный депутат и дипломат Андрей Николаенко, передают "Украинские новости".

"Наш закон о санкциях, нужно пересмотреть. Потому что мы можем санкционировать юридические и физические лица, но Украина, в отличие от той же Великобритании, не может санкционировать суда. Наша юрисдикция и возможности, в том числе ограничения на их передвижение, гораздо меньше, чем у тех же британцев, где находится главное перестраховочное морское агентство "Lloyd's". Но надо однозначно иметь такую возможность", — пояснил Николаенко.

По его словам, ядром "теневого флота" являются три-четыре компании, размещенные преимущественно в Арабских Эмиратах.

"У них интересные основатели, азербайджанцы, связанные с Виктором Медведчуком, которые оставили свой след в Украине", — сказал депутат Николаенко в эфире.

По его мнению, санкции будут эффективными в том случае, если они будут распространяться на отдельные суда, а не только на их владельцев.

"Именно так санкционируют британцы", — добавил он.

Кроме этого, Николаенко считает, что Украина прежде всего должна быть заинтересована во введении новых санкций, потому что именно доходы от нефти, и прежде всего государственной корпорации "Роснефть", генерируют до трети бюджета России, который дает возможность финансировать войну.

"Поэтому мы должны подать пример. Белый Дом не хочет (вводить санкции — Ред.), пусть не вводит. Украина введет санкции, а дальше пусть они объясняют, почему они не вводят санкции и помогают России с Ираном таким образом играть на мировом рынке", — сказал нардеп.

При этом, как считает Николаенко, новые санкции не приведут к подорожанию бензина накануне президентских выборов в США.

"Я думаю, это ошибка. Цены не вырастут. Учитывая уровень добычи (нефти — Ред.) в Соединенных Штатах, это ошибочное утверждение и предвыборная манипуляция", — заявил Николаенко.

Руководительница направления минимизации коррупционных рисков в санкционной политике Агия Загребельская также указывает, что "теневой флот — это проблема не только Украины, но и стран, имеющих выход к морю".

"Потому что это действительно очень устаревшие суда, которые во время своей работы нарушают много международных правил и осуществляют перевалки ship-to-ship (с судна на судна). При таких условиях риск разлива нефти очень большой. Для того, чтобы потом все убрать, нужно, чтобы эти услуги оплатила страховая компания. Но теневой флот в основном либо не застрахован нигде, либо застрахован в российских страховых компаниях, которые, скорее всего, это не выплатят. На самом деле, это будет большая проблема тех государств, которые имеют выход к морю", — говорит эксперт.

Загребельская отметила, что почти 90% перевозок российской нефти осуществляется через теневой флот, что мешает работе введенного "прайс-кэпа" (предельной цены на нефть), и, соответственно, позволяет России продолжать зарабатывать на экспорте нефти для финансирования войны против Украины.

"Фактически, в около 90% случаев прайс-кэп из-за "теневого флота" не работает. Наши партнеры имеют инструменты для этого. С другой стороны, мы видели уже, как США, Соединенное Королевство, Европейский Союз санкционируют не компании, которые этими судами управляют, а именно суда. Потому что раньше Россия могла менять компании, управляющие судами, каждую неделю. Когда мы и партнеры санкционируем судно, оно уже имеет проблемы с тем, чтобы ходить. Да, есть часть судов из "теневого флота", которые после санкционирования все еще движутся. Но это незначительная часть и мы здесь также призываем партнеров действовать. И действительно, у нас есть много союзников, которые разделяют нашу точку зрения на международной арене", — заявила Загребельская.

По ее словам, в части "теневого флота" Россия сотрудничает с Ираном.

"Недавно было большое расследование издания "Bloomberg", где описано, что одним из крупнейших "теневых флотов", который работает в том числе на Россию и перевозит российскую нефть, являются зарегистрированные компании в ОАЭ, владельцами которых является родственник близкого лица к аятолле Али Хаменеи. Его суда помогают России не просто перевозить российскую нефть, а даже миксовать российскую нефть с западной нефтью, для того, чтобы никто не мог понять, что осуществляется перевозка именно российской нефти", — говорит Загребельская.