Україна має санкціонувати судна, а не лише власників. Чому "тіньовий флот" РФ продовжує функціонувати

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Верховна Рада може переглянути закон про санкції, щоб ввести нові обмеження проти "тіньового флоту" Росії, адже на сьогоднішній день Україна не може санкціонувати окремі судна. Про це у ефірі "Новини. Live" заявив народний депутат і дипломат Андрій Ніколаєнко, передають "Українські новини".

"Наш закон про санкції, потрібно переглянути. Тому що ми можемо санкціонувати юридичні та фізичні особи, але Україна, на відміну від тієї ж Великобританії, не може санкціонувати судна. Наша юрисдикція і можливості, в тому числі обмеження на їх пересування, набагато менші, ніж у тих же британців, де знаходиться головне перестрахувальне морське агентство "Lloyd's". Але треба однозначно мати таку можливість", — пояснив Ніколаєнко.

За його словами, ядром "тіньового флоту" є три-чотири компанії, розміщені переважно в Арабських Еміратах.

"У них цікаві засновники, азербайджанці, пов'язані з Віктором Медведчуком, які залишили свій слід в Україні", — сказав депутат Ніколаєнко в ефірі.

На його думку, санкції будуть ефективними в тому разі, якщо вони будуть розповсюджуватися на окремі судна, а не лише на їх власників.

"Саме так санкціонують британці", — додав він.

Крім цього, Ніколаєнко вважає, що Україна насамперед має бути зацікавлена у введенні нових санкцій, тому що саме доходи від нафти, і насамперед державної корпорації "Роснафта", генерують до третини бюджету Росії, який дає можливість фінансувати війну.

"Тому ми маємо подати приклад. Білий Дім не хоче (вводити санкції — Ред.), хай не вводить. Україна введе санкції, а далі нехай вони пояснюють, чому вони не вводять санкції і допомагають Росії з Іраном таким чином грати на світовому ринку", — сказав нардеп.

При цьому, як вважає Ніколаєнко, нові санкції не призведуть до подорожчання бензину напередодні президентських виборів у США.

"Я думаю, це помилка. Ціни не зростуть. Враховуючи рівень видобутку (нафти — Ред.) в Сполучених Штатах, це є помилкове твердження і передвиборча маніпуляція", — заявив Ніколаєнко.

Очільниця напряму мінімізації корупційних ризиків в санкційній політиці Агія Загребельська також вказує, що "тіньовий флот – це проблема не тільки України, але й країн, що мають вихід до моря".

"Тому що це дійсно дуже застарілі судна, які під час своєї роботи порушують багато міжнародних правил і здійснюють перевалки ship-to-ship (з судна на судна). При таких умовах ризик розливу нафти дуже великий. Для того, щоб потім все прибрати, потрібно, щоб ці послуги оплатила страхова компанія. Але тіньовий флот здебільшого або не застрахований ніде, або застрахований в російських страхових компаніях, які, скоріше за все, це не виплатять. Насправді, це буде велика проблема тих держав, які мають вихід до моря", — говорить експертка.

Загребельська зазначила, що майже 90% перевезень російської нафти здійснюється через тіньовий флот, що заважає роботі введеного "прайс-кепу" (граничної ціни на нафту), і, відповідно, дозволяє Росії продовжувати заробляти на експорті нафти для фінансування війни проти України.

"Фактично, в близько 90% випадків прайс-кеп через "тіньовий флот" не працює. Наші партнери мають інструменти для цього. З іншого боку, ми бачили вже, як США, Сполучене Королівство, Європейський Союз санкціонують не компанії, які цими суднами управляють, а саме судна. Тому що раніше Росія могла змінювати компанії, що управляють суднами, щотижня. Коли ми і партнери санкціонуємо судно, воно вже має проблеми з тим, щоб ходити. Так, є частина суден з "тіньового флоту", які після санкціонування все ще рухаються. Але це незначна частина і ми тут також закликаємо партнерів діяти. І дійсно, у нас є багато союзників, які поділяють нашу точку зору на міжнародній арені", — заявила Загребельська.

За її словами, в частині "тіньового флоту" Росія співпрацює з Іраном.

"Нещодавно було велике розслідування видання "Bloomberg", де описано, що одним з найбільших "тіньових флотів", який працює в тому числі на Росію і перевозить російську нафту, є зареєстровані компанії в ОАЕ, власниками яких є родич близької особи до аятоли Алі Хаменеї. Його судна допомагають Росії не просто перевозити російську нафту, а навіть міксувати російську нафту з західною нафтою, для того, щоб ніхто не міг зрозуміти, що здійснюється перевезення саме російської нафти", — каже Загребельська.