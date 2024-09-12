Увольнение первого заместителя Корецкого в Укртатнафте вызвало очередной скандал в Укрнафте, — Михаил Шнайдер

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"Укрнафта" и "Укртатнафта" оказались в центре нового скандала. Суть конфликта заключается в судебном иске о недостатке нефти, которая хранилась на Кременчугском НПЗ, что вызвало серьезные споры между руководителями двух стратегических государственных предприятий. Как сообщает политический эксперт Михаил Шнайдер, после увольнения Ростислава Шурмы из ОП, который, как считает Шнайдер, был куратором Сергея Корецкого, возглавляющего оба предприятия — "Укрнафту" и "Укртатнафту", в руководстве "Укртатнафты" начались значительные кадровые изменения.

В частности, 9 сентября стало последним рабочим днем первого заместителя директора "Укртатнафты" Святослава Дацика. По мнению политолога, Дацик фактически руководил Кременчугским НПЗ из-за постоянного отсутствия Корецкого, который за два года посещал предприятие лишь несколько раз.

Причиной увольнения Дацика, по информации Шнайдера, стало его решение не поддерживать позицию Корецкого в судебном деле, связанном с нехваткой нефти. "Что интересно, свою позицию господин Дацик изменил в аккурат после увольнения Шурмы, понимая что крыша Корецкого, как говорится — дала течь", — пишет эксперт. Он добавляет, что Дацик, вероятно, решил не фальсифицировать доказательную базу для суда, понимая, что в противном случае его могут сделать "козлом отпущения".

Шнайдер объясняет, что в ноябре 2022 года, после назначения Корецкого на должность руководителя "Укртатнафты", была проведена масштабная инвентаризация на НПЗ. По результатам проверки, обнаружили недостаток нефти, которая хранилась на предприятии. Однако был также зафиксирован избыток нефтепродуктов в количестве, эквивалентном недостатку нефти. Это, по мнению Шнайдера, свидетельствует о том, что никакой кражи нефти не было.

"Это свидетельствует, что никакой кражи нефти не было, как это второй год подряд рассказывает Корецкий, а было лишь государственное решение экс-менеджмента по обеспечению страны нефтепродуктами, потому что именно в этот период было несколько попаданий врага в технологические установки НПЗ что вывело их из строя и хранить было целесообразнее именно нефтепродукты в более разветвленной по территории сети резервуаров малой емкости, чем нефть, которая хранилась в резервуарах объемом 50 тыс. и была легкой мишенью для оккупантов", — отмечает он.

Несмотря на эти обстоятельства, Сергей Корецкий продолжает настаивать на том, что нехватка нефти является фактом, и "Укрнафта" обратилась в суд, требуя вернуть 183 тысячи тонн нефти от "Укртатнафты". Это выглядит как внутренний конфликт между двумя государственными предприятиями, возглавляемыми одним лицом.

Шнайдер также считает, что большая часть прибыли "Укрнафты" в 2023 году состояла из продажи нефтепродуктов, которые были обнаружены на Кременчугском НПЗ как "избыток". Эти нефтепродукты были реализованы "Укрнафтой" по рыночной цене, однако их себестоимость была минимальной. Эксперт напоминает, что эти продажи были основным источником прибыли для "Укрнафты", и цены на продукцию были явно занижены.

По его мнению, увольнение Дацика является это лишь первым шагом, и не исключено, что это лишь начало цепи скандалов, связанных с руководством "Укрнафты", и что в ближайшее время можно ожидать новых увольнений или открытия уголовных дел.