Звільнення першого заступника Корецького в Укртатнафті спричинило черговий скандал в Укрнафті, — Михайло Шнайдер

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"Укрнафта" та "Укртатнафта" опинилися у центрі нового скандалу. Суть конфлікту полягає у судовому позові щодо нестачі нафти, яка зберігалася на Кременчуцькому НПЗ, що викликало серйозні суперечки між керівниками двох стратегічних державних підприємств. Як повідомляє політичний експерт Михайло Шнайдер, після звільнення Ростислава Шурми з ОП, який, як вважає Шнайдер, був куратором Сергія Корецького, який очолює обидва підприємства — "Укрнафту" та "Укртатнафту", у керівництві "Укртатнафти" почалися значні кадрові зміни.

Зокрема, 9 вересня стало останнім робочим днем першого заступника директора "Укртатнафти" Святослава Дацика. На думку політолога, Дацик фактично керував Кременчуцьким НПЗ через постійну відсутність Корецького, який за два роки відвідував підприємство лише декілька разів.

Причиною звільнення Дацика, за інформацією Шнайдера, стало його рішення не підтримувати позицію Корецького у судовій справі, пов'язаній з нестачею нафти. "Що цікаво, свою позицію пан Дацик змінив в акурат після звільнення Шурми, розуміючи що дах Корецького, як то кажуть — дав Течію", — пише експерт. Він додає, що Дацик, ймовірно, вирішив не фальсифікувати доказову базу для суду, розуміючи, що в іншому випадку його можуть зробити "цапом-відбувайлом".

Шнайдер пояснює, що в листопаді 2022 року, після призначення Корецького на посаду керівника "Укртатнафти", було проведено масштабну інвентаризацію на НПЗ. За результатами перевірки, виявили нестачу нафти, яка зберігалася на підприємстві. Проте було також зафіксовано надлишок нафтопродуктів у кількості, еквівалентній нестачі нафти. Це, на думку Шнайдера, свідчить про те, що жодної крадіжки нафти не було.

"Це свідчить, що жодної крадіжки нафти не було, як це другий рік поспіль розповідає Корецький, а було лише державницьке рішення ексменеджменту по забезпеченню країни нафтопродуктами, бо саме в цей період було декілька влучань ворога у технологічні установки НПЗ що вивело їх з ладу і зберігати було доцільніше саме нафтопродукти в більш розгалуженій по території мережі резервуарів малої місткості, ніж нафту, яка зберігалася в резервуарах обсягом 50 тис. і була легкою мішенню для Окупантів ", — зазначає він.

Попри ці обставини, Сергій Корецький продовжує наполягати на тому, що нестача нафти є фактом, і "Укрнафта" звернулася до суду, вимагаючи повернути 183 тисячі тонн нафти від "Укртатнафти". Це виглядає як внутрішній конфлікт між двома державними підприємствами, очолюваними однією особою.

Шнайдер також вважає, що більша частина прибутку "Укрнафти" у 2023 році складалася з продажу нафтопродуктів, які були виявлені на Кременчуцькому НПЗ як "надлишок". Ці нафтопродукти були реалізовані "Укрнафтою" за ринковою ціною, проте їхня собівартість була мінімальною. Експерт нагадує, що ці продажі були основним джерелом прибутку для "Укрнафти", і ціни на продукцію були явно занижені.

На його думку, звільнення Дацика є це лише першим кроком, і не виключено, що це лише початок ланцюга скандалів, пов'язаних із керівництвом "Укрнафти", і що найближчим часом можна очікувати на нові звільнення або відкриття кримінальних справ.