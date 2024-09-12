Диана Куца: "Цифровизация будет набирать обороты в области автоматизации бизнес-процессов"

Специалист с международным опытом работы в области цифровых технологий рассказала, почему в мире будет расти востребованность DevOps-инженеров.

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Специалисты в области информационных технологий, которые сосредоточены на объединении разработки программного обеспечения и операций, или DevOps-инженеры, являются одними из самых востребованных в IT-отрасли. По данным сервиса для поиска работы layboard.com, в Украине такому профессионалу предлагают заработную плату в размере 3000-3500 долларов в месяц. В США он зарабатывает в среднем 140 836 долларов в год, или 11 736 в месяц — такие цифры приводит популярный американский ресурс Glassdoor. Многие компании активно внедряют DevOps-культуру для улучшения производительности, ускорения процессов разработки и доставки программных продуктов, а также повышения уровня надежности и безопасности своих систем.

За рубежом особенно ценят украинских специалистов, получивших фундаментальное образование и имеющих опыт работы в цифровой среде. Одним из них является Диана Куца, DevOps-инженер крупной американской консалтинговой компании BMC Software. Ее эффективные стратегии значительно снижают количество сбоев в системах и операционные затраты, а за помощью обращаются клиенты из разных сфер бизнеса. Мы поговорили с авторитетным специалистом в области IT о тенденциях в цифровизации бизнеса и о том, зачем крупным компаниям нужны инженеры DevOps.

— Диана, сейчас большой спрос на специалистов в области DevOps и облачных технологий. Как опытный профессионал, работающий в серьезной компании, с чем вы связываете такую тенденцию?

— Инженеры DevOps необходимы крупным компаниям для того, чтобы сделать процесс разработки, тестирования и выпуска программного обеспечения более быстрым и надежным. Проще говоря, они соединяют работу программистов — тех, кто пишет код, и системных администраторов — тех, кто управляет серверами и инфраструктурой. DevOps-инженеры автоматизируют рутинные задачи, настраивают системы мониторинга, чтобы все работало без сбоев, и помогают компаниям быстрее выпускать обновления программ. Я, например, обеспечиваю безотказность работы программного обеспечения, используя интеллектуальную автоматизацию, управляю централизованным логированием и мониторингом событий в Kubernetes-кластерах и выполняю множество других функций. Все это требует тщательного внимания к деталям, постоянного мониторинга и регулярных обновлений практик безопасности.

— Давайте представим, что такого специалиста у компании нет. Что ее ждет?

— Если у компании нет DevOps-инженера, она может столкнуться с рядом проблем. Во-первых, это медленный выпуск обновлений. Без автоматизации процесс разработки и выпуска нового программного обеспечения занимает больше времени. Во-вторых, частые сбои: без постоянного мониторинга и быстрого реагирования на проблемы системы могут чаще выходить из строя. В-третьих, повышенные затраты. Без автоматизации и оптимизации процессов компании приходится тратить больше ресурсов на ручные задачи и поддержку инфраструктуры. Могут возникнуть и другие трудности.

— Вы успешно справляетесь с возникающими проблемами, внедряя новые стратегии. Благодаря одной из них сбои системы мониторинга сократились на треть. За счет чего решили эту задачу?

— Наша команда столкнулась с частыми сбоями в работе системы мониторинга. Интуитивно я предположила, что проблема связана с нехваткой ресурсов на сервере, где работали контейнеры. Внедрив стратегии автоматической очистки и перераспределения ресурсов, мы смогли освободить место и улучшить стабильность системы, что привело к сокращению сбоев на 30%.

— В компании вы возглавили несколько ключевых проектов. В частности, занимаетесь разработкой собственной системы мониторинга и логирования. В чем суть проблемы и какое вы видите решение?

— Она заключается в отсутствии единой системы мониторинга, что затрудняет быстрое обнаружение и устранение проблем. Я предложила решение в виде разработки внутренней системы мониторинга и логирования, которая позволяет централизованно собирать и анализировать данные о работе всех систем. Это позволит сократить время реакции на инциденты, повысить надежность систем и снизить операционные затраты.

— Вы занимаетесь предотвращением системных проблем не только внутри компании, но и предлагаете эффективные решения клиентам. А какой экономический эффект они приносят?

— Я покажу на примерах. Так, наш клиент жаловался на медленный отклик своих приложений. После анализа я предложила внедрить централизованное логирование с помощью Fluent Bit и Helm, что позволило быстрее обнаруживать проблемы и снизить среднее время решения инцидентов на 50%. Для другого клиента я нашла решение по оптимизации инфраструктуры, и он сократил расходы на облачные ресурсы на 30%. Еще в одном случае разработка автоматизированного процесса развертывания и мониторинга позволила клиенту повысить скорость выпуска обновлений на 40%, что привело к увеличению прибыли его организации.

— DevOps-инженеру нужна команда или он работает в одиночку?

— Команда обязательно нужна! Даже если идеи генерирует один человек, их реализацией занимаются несколько специалистов. Поэтому я активно обучаю младших членов команды и предоставляю им рекомендации по лучшим практикам в области DevOps и управления облачными технологиями. Любому айтишнику всегда недостаточно теоретических знаний, полученных в вузе, потому что цифровые технологии развиваются невероятными темпами. В нашей области наставничество играет огромную роль. Оно способствует формированию культуры непрерывного обучения и обмена знаниями, что дает команде возможность справляться с комплексными задачами и вносить вклад в инновации.

— Как эксперт в IT, каким вы видите развитие цифровых технологий и перспективы профессии DevOps-инженера?

— Внедрение новых технологий, таких как автоматизация на базе искусственного интеллекта, позволит существенно сократить ручные усилия и повысить эффективность процессов. Например, AI-решения помогут предсказать и предотвратить потенциальные сбои, оптимизировать использование ресурсов и ускорить процессы принятия решений. Это не только снизит затраты, но и обеспечит клиентам более стабильные и производительные решения. Я считаю, что цифровизация будет продолжать набирать обороты, особенно в таких сферах, как облачные вычисления, искусственный интеллект и автоматизация. Компании все больше будут вкладывать средства в цифровые технологии, чтобы оставаться конкурентоспособными и эффективными. В целом, цифровизация будет набирать обороты в области автоматизации бизнес-процессов. В ближайшие годы мы увидим рост внедрения DevOps и SRE практик, что позволит ускорить разработку и выпуск продуктов, улучшить безопасность и повысить гибкость бизнеса. Поэтому востребованность DevOps-инженеров будет только расти.