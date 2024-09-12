Діана Куца: "Цифровізація набиратиме обертів у сфері автоматизації бізнес-процесів"

Фахівець із міжнародним досвідом роботи в галузі цифрових технологій розповіла, чому у світі зростатиме затребуваність DevOps-інженерів.

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Фахівці в галузі інформаційних технологій, які зосереджені на об'єднанні розробки програмного забезпечення та операцій, або DevOps-інженери, є одними з найбільш затребуваних в IT-галузі. За даними сервісу для пошуку роботи layboard.com, в Україні такому професіоналу пропонують заробітну плату в розмірі 3000-3500 доларів на місяць. У США він заробляє в середньому 140 836 доларів на рік, або 11 736 на місяць — такі цифри наводить популярний американський ресурс Glassdoor. Багато компаній активно впроваджують DevOps-культуру для поліпшення продуктивності, прискорення процесів розроблення та доставки програмних продуктів, а також підвищення рівня надійності та безпеки своїх систем.

За кордоном особливо цінують українських фахівців, які здобули фундаментальну освіту та мають досвід роботи в цифровому середовищі. Одним із них є Діана Куца, DevOps-інженер великої американської консалтингової компанії BMC Software. Її ефективні стратегії значно знижують кількість збоїв у системах та операційні витрати, а по допомогу звертаються клієнти з різних сфер бізнесу. Ми поговорили з авторитетним фахівцем у сфері IT про тенденції в цифровізації бізнесу і про те, навіщо великим компаніям потрібні інженери DevOps.

— Діано, зараз великий попит на фахівців у сфері DevOps і хмарних технологій. Як досвідчений професіонал, який працює в серйозній компанії, з чим ви пов'язуєте таку тенденцію?

— Інженери DevOps необхідні великим компаніям для того, щоб зробити процес розробки, тестування і випуску програмного забезпечення швидшим і надійнішим. Простіше кажучи, вони з'єднують роботу програмістів — тих, хто пише код, і системних адміністраторів — тих, хто керує серверами та інфраструктурою. DevOps-інженери автоматизують рутинні завдання, налаштовують системи моніторингу, щоб усе працювало без збоїв, і допомагають компаніям швидше випускати оновлення програм. Я, наприклад, забезпечую безвідмовність роботи програмного забезпечення, використовуючи інтелектуальну автоматизацію, керую централізованим логуванням і моніторингом подій у Kubernetes-кластерах і виконую безліч інших функцій. Усе це вимагає ретельної уваги до деталей, постійного моніторингу та регулярних оновлень практик безпеки.

— Уявімо, що такого фахівця у компанії немає. Що на неї чекає?

— Якщо у компанії немає DevOps-інженера, вона може зіткнутися з низкою проблем. По-перше, це повільний випуск оновлень. Без автоматизації процес розробки і випуску нового програмного забезпечення займає більше часу. По-друге, часті збої: без постійного моніторингу та швидкого реагування на проблеми системи можуть частіше виходити з ладу. По-третє, підвищені витрати. Без автоматизації та оптимізації процесів компанії доводиться витрачати більше ресурсів на ручні завдання і підтримку інфраструктури. Можуть виникнути й інші труднощі.

— Ви успішно справляєтеся з проблемами, що виникають, впроваджуючи нові стратегії. Завдяки одній із них збої системи моніторингу скоротилися на третину. За рахунок чого вирішили це завдання?

— Наша команда зіткнулася з частими збоями в роботі системи моніторингу. Інтуїтивно я припустила, що проблема пов'язана з нестачею ресурсів на сервері, де працювали контейнери. Впровадивши стратегії автоматичного очищення і перерозподілу ресурсів, ми змогли звільнити місце і поліпшити стабільність системи, що призвело до скорочення збоїв на 30%.

— У компанії ви очолили кілька ключових проєктів. Зокрема, займаєтеся розробкою власної системи моніторингу та логування. У чому суть проблеми і яке ви бачите рішення?

— Вона полягає у відсутності єдиної системи моніторингу, що ускладнює швидке виявлення та усунення проблем. Я запропонувала рішення у вигляді розробки внутрішньої системи моніторингу та логування, яка дає змогу централізовано збирати й аналізувати дані про роботу всіх систем. Це дасть змогу скоротити час реакції на інциденти, підвищити надійність систем і знизити операційні витрати.

— Ви займаєтеся запобіганням системним проблемам не тільки всередині компанії, а й пропонуєте ефективні рішення клієнтам. А який економічний ефект вони приносять?

— Я покажу на прикладах. Так, наш клієнт скаржився на повільний відгук своїх додатків. Після аналізу я запропонувала впровадити централізоване логування за допомогою Fluent Bit і Helm, що дало змогу швидше виявляти проблеми і знизити середній час вирішення інцидентів на 50%. Для іншого клієнта я знайшла рішення з оптимізації інфраструктури, і він скоротив витрати на хмарні ресурси на 30%. Ще в одному випадку розробка автоматизованого процесу розгортання і моніторингу дала змогу клієнту підвищити швидкість випуску оновлень на 40%, що призвело до збільшення прибутку його організації.

— DevOps-інженеру потрібна команда чи він працює самотужки?

— Команда обов'язково потрібна! Навіть якщо ідеї генерує одна людина, їхньою реалізацією займаються кілька фахівців. Тому я активно навчаю молодших членів команди і надаю їм рекомендації щодо найкращих практик у сфері DevOps і управління хмарними технологіями. Будь-якому айтішнику завжди недостатньо теоретичних знань, отриманих у виші, тому що цифрові технології розвиваються неймовірними темпами. У нашій галузі наставництво відіграє величезну роль. Воно сприяє формуванню культури безперервного навчання та обміну знаннями, що дає команді можливість справлятися з комплексними завданнями і робити внесок в інновації.

— Як експерт в IT, яким ви бачите розвиток цифрових технологій і перспективи професії DevOps-інженера?

— Впровадження нових технологій, таких як автоматизація на базі штучного інтелекту, дасть змогу істотно скоротити ручні зусилля і підвищити ефективність процесів. Наприклад, AI-рішення допоможуть передбачити і запобігти потенційним збоям, оптимізувати використання ресурсів і прискорити процеси прийняття рішень. Це не тільки знизить витрати, а й забезпечить клієнтам більш стабільні та продуктивні рішення. Я вважаю, що цифровізація продовжуватиме набирати обертів, особливо в таких сферах, як хмарні обчислення, штучний інтелект і автоматизація. Компанії дедалі більше вкладатимуть кошти в цифрові технології, щоб залишатися конкурентоспроможними та ефективними. Загалом, цифровізація набиратиме обертів у сфері автоматизації бізнес-процесів. Найближчими роками ми побачимо зростання впровадження DevOps і SRE практик, що дасть змогу прискорити розробку і випуск продуктів, поліпшити безпеку і підвищити гнучкість бізнесу. Тому затребуваність DevOps-інженерів буде тільки зростати.