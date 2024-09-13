За время войны мы инвестировали в Украине 7,8 млрд грн – Зиновий Козицкий

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За время войны группа компаний "Захиднадрасервис" проинвестировала 7,8 млрд грн в украинскую экономику, в основном, в проекты энергетической инфраструктуры. Благодаря этому было создано 560 новых рабочих мест. Об этом в своем блоге отметил бизнесмен, владелец группы компаний "Захиднадрасервис" Зиновий Козицкий, передает Телеграф.

"Только по результатам 2023 года наша буровая компания пробурила 10% всех пробуренных в стране скважин, компания "Георазведка" осуществила 60% всех сейсмических работ, проведенных в стране, а наше энергетическое подразделение за время войны построило 7 одномегаватных солнечных станций и крупнейшую ветроэлектростанцию на западе Украины мощностью 60 МВт. В этом году завершаем строительство гидростанции на реке Западный Буг", — подчеркнул Козицкий.

Как отмечает издание, с начала полномасштабного вторжения на разные цели было направлено более 200 млн грн помощи, из которых более 144 млн грн непосредственно на поддержку ВСУ. Однако бизнесмен обращает внимание на информационные атаки, которым подверглась компания и семья бизнесмена.

"Сегодня мы столкнулись с парадоксальной ситуацией в Украине, когда прозрачный бизнес вместо того, чтобы вызвать уважение и быть уважаемым, как это принято на Западе, становится объектом информационных атак", — пишет он.

В частности, Козицкий обращает внимание, что в статье о строительстве дороги в Сходнице сознательно или бессознательно не учтено много важных фактов, которые могли существенно повлиять на содержание материала. Он отмечает, что дал комментарий журналистам по этому поводу.

Бизнесмен, по данным издания, реализует крупный инвестиционный проект в Сходнице, где строится разветвленная туристическая инфраструктура, которая позволит создать новые рабочие места и поддерживать их постоянную занятость в будущем. Это будет крупнейший частный инвестиционный проект в оздоровительно-рекреационной сфере Украины с общей проектной стоимостью 1,8 млрд грн.

"В небольшом городке Сходница, где туризм является основным источником доходов, мы решили создать нечто большее, чем просто оздоровительный комплекс. Мы инвестируем в будущее этого края. Следовательно, проект предусматривает до 150 новых рабочих мест. Нам принципиально, чтобы все работники получали официальную, "белую" зарплату. Это важно не только для нас, но и для общины. Поступление только от НДФЛ, который будут платить работники, увеличит бюджет Сходницкой общины на 10%. А еще община получит средства от земельного налога, налогов на недвижимость и прибыль, которые обеспечат устойчивое развитие города", — отметил Козицкий.

Речь идет о том, что в опубликованной ранее статье NGL.media журналисты предвзято скрыли ряд фактов и сознательно не обратили внимание на важные детали. Поэтому материал получился пристрастный и необъективный, добавляет издание.