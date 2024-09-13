За час війни ми інвестували в Україну 7,8 млрд грн — Зіновій Козицький

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За час війни група компаній "Західнадрасервіс" проінвестувала 7,8 млрд грн в українську економіку, здебільшого в проєкти енергетичної інфраструктури. Завдяки цьому було створено 560 нових робочих місць. Про це у своєму блозі зазначив бізнесмен, власник групи компаній "Західнадрасервіс" Зіновій Козицький, передає Телеграф.

"Лише за результатами 2023 року наша бурова компанія пробурила 10% від усіх пробурених у країні свердловин, компанія "Георозвідка" здійснила 60% від усіх сейсмічних робіт, проведених у країні, а наш енергетичний підрозділ за час війни побудував 7 одномегаватних сонячних станцій та найбільшу вітроелектростанцію на заході України потужністю 60 МВт. Цього року завершуємо будівництво гідростанції на річці Західний Буг", — наголосив Козицький.

Як зазначає видання, з початку повномасштабного вторгнення на різні цілі було спрямовано понад 200 млн грн допомоги, з яких понад 144 млн грн безпосередньо на підтримку ЗСУ. Однак бізнесмен звертає увагу на інформаційні атаки, яких зазнала компанія і сім'я бізнесмена.

"Сьогодні ми зіткнулися з парадоксальною ситуацією в Україні, коли прозорий бізнес замість того, щоб викликати повагу і бути шанованим, як це прийнято на Заході, стає об'єктом інформаційних атак", — пише він.

Зокрема, Козицький звертає увагу, що у статті про будівництво дороги у Східниці свідомо чи несвідомо не враховано багато важливих фактів, які могли суттєво вплинути на зміст матеріалу. Він зазначає, що дав коментар журналістам з цього приводу.

Бізнесмен, за даними видання, реалізує великий інвестиційний проєкт у Східниці, де будують розгалужену туристичну інфраструктуру, що дасть змогу створити нові робочі місця та підтримувати їхню постійну зайнятість у майбутньому. Це буде найбільший приватний інвестиційний проєкт в оздоровчо-рекреаційній сфері України із загальною проєктною вартістю 1,8 млрд грн.

"У невеликому містечку Східниця, де туризм є основним джерелом доходів, ми вирішили створити щось більше, ніж просто оздоровчий комплекс. Ми інвестуємо в майбутнє цього краю. Відтак, проєкт передбачає до 150 нових робочих місць. Нам принципово, щоб усі працівники отримували офіційну, "білу" зарплату. Це важливо не лише для нас, а й для громади. Надходження лише від ПДФО, який сплачуватимуть працівники, збільшить бюджет Східницької громади на 10%. А ще громада отримає кошти від земельного податку, податків на нерухомість та прибуток, які забезпечать сталий розвиток міста", — зазначив Козицький.

Йдеться про те, що в опублікованій раніше статті NGL.media журналісти упереджено приховали низку фактів і свідомо не звернули увагу на важливі деталі. Тому матеріал вийшов упереджений і необ'єктивний, додає видання.