Береза: в коррупционном скандале со строительством военного кладбища найдены новые доказательства — "слуги" должны отозвать Витренко с руководящих должностей

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"Слуги народа" должны снять с руководящих должностей главу фракции "Слуга народа" в Киевсовете и заместителя министра образования Андрея Витренко из-за коррупционного скандала со строительством военного кладбища. Об этом заявил в Telegram народный депутат VIII созыва Борислав Береза.

"Депутаты фракции "Слуга народа", как сторонники европейских стандартов, должны приостановить председательство Андрея Витренко во фракции "Слуга народа" и отозвать его со всех должностей. До выяснения всех обстоятельств в коррупционном скандале с Мемориалом погибшим воинам. Именно так делают в европейских странах, когда появляются не только обвинения, но и прямые доказательства", — заявил Борислав Береза.

Экс-нардеп сообщил, что СБУ подтвердила связь подсанкционного бизнесмена Вадима Ермолаева со строителями Национального военного мемориального кладбища, о чем пишет "Украинская правда". Ранее СМИ писали, что в тендере почти на 2 млрд грн по строительству Национального мемориала был только один участник — консорциум строительных компаний, который основали за день до проведения тендера. Он и победил.

"Самое интересное, что одним из членов Координационного совета по вопросам создания и функционирования Национального военного мемориального кладбища является депутат Киевсовета, председатель фракции "Слуга народа" и Бюджетной комиссии (!) Киевсовета Андрей Витренко." — пишет Береза.

Ранее депутат Киевсовета Леонид Емец заявлял, что из-за коррупционного скандала с закупками для строительства Мемориала погибших много вопросов возникает к Координационному совету по вопросам создания и функционирования Национального военного мемориального кладбища. В частности, он задал эти вопросы члену этого Координационного совета — председателю фракции "Слуга народа" и заместителю министра образования Андрею Витренко.