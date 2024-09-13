Береза: у корупційному скандалі з будівництвом військового кладовища знайдено нові докази – "слуги" мають відкликати Вітренка з керівних посад

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"Слуги народу" мають зняти з керівних посад голову фракції "Слуга народу" в Київраді та заступника міністра освіти Андрія Вітренка через корупційний скандал з будівництвом військового кладовища. Про це заявив у Telegram народний депутат VIII скликання Борислав Береза.

"Депутати фракції "Слуга народу", як прихильники європейських стандартів, мають призупинити головування Андрія Вітренка у фракції "Слуга народу" та відкликати його зі всіх посад. До з’ясування всіх обставин у корупційному скандалі з Меморіалом загиблим воїнам. Саме так роблять у європейських країнах, коли зʼявляються не лише звинувачення, а й прямі докази", — заявив Борислав Береза.

Екснардеп повідомив, що СБУ підтвердила зв’язок підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва з будівельниками Національного військового меморіального кладовища, про що пише "Українська правда". Раніше ЗМІ писали, що у тендері майже на 2 млрд грн з будівництва Національного меморіалу був лише один учасник — консорціум будівельних компаній, який заснували за день до проведення тендеру. Він і переміг.

"Найцікавіше є те, що одним з членів Координаційної ради з питань створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища є депутат Київради, голова фракції "Слуга народу" та Бюджетної комісії (!) Київради Андрій Вітренко." — пише Береза.

Раніше депутат Київради Леонід Ємець заявляв, що через корупційний скандал із закупівлями для будівництва Меморіалу загиблих багато питань виникає до Координаційної раді з питань створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища. Зокрема, він поставив ці запитання члену цієї Координаційної ради — голові фракції "Слуга народу" та заступнику міністра освіти Андрію Вітренку.