Выпустил 60 патронов: в Хмельницкой области мужчина ранил полицейского и гражданского, детали (фото)

По информации правоохранителей, мужчину остановили для проверки причин движения во время комендантского часа, составили на него протокол. После проверки он зашел домой, вернулся с автоматом Калашникова и начал стрелять.

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В селе Олешин Хмельницкой области 14 сентября мужчина в состоянии алкогольного опьянения расстрелял два служебных автомобиля Нацполиции, выпустив из автомата Калашникова 60 патронов. В результате ранены полицейский и гражданский. Об этом сообщает Главное управление полиции в Хмельницкой области.

Экипаж группы реагирования патрульной полиции остановил автомобиль местного жителя для проверки причин движения во время комендантского часа. Оказалось, что водитель был за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители составили на него протокол за управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения).

После проверки водитель оставил в автомобиле своего товарища и пошел домой якобы для решения вопроса с транспортным средством. На место происшествия он вернулся уже с автоматом Калашникова и начал стрелять в правоохранителей. Полицейские открыли ответный огонь и вызвали помощь.

"В результате стрелок ранил одного из сотрудников полиции и пассажира своего же автомобиля. Их госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи. Правоохранитель находится в тяжелом состоянии", — отметили в полиции

Там добавили, что также повреждены два служебных автомобиля: один экипажа полиции, который остановил злоумышленника, другой — бойцов спецподразделения. Они прибыли по вызову на помощь коллегам.

Сейчас мужчина задержан бойцами полицейского спецподразделения КОРД. По данному факту открыто уголовное производство по статье 348 Уголовного кодекса Украины — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Стрельба в Хмельницкой области

Автомат Калашникова

Напомним, в апреле текущего года в Бершадском районе Винницкой области произошла стрельба — неизвестные военные стреляли в полицейских. В результате один правоохранитель погиб, другой попал в больницу. Позже обоим фигурантам дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Также напомним, что под Черкассами вооруженный мужчина забаррикадировался в своем доме, а когда спецназовцы пытались его деблокировать — угрожал взорвать гранату. Через некоторое время мужчина начал стрелять в силовиков и ранил одного из правоохранителей.