Випустив 60 набоїв: на Хмельниччині чоловік поранив поліцейського і цивільного, деталі (фото)

За інформацією правоохоронців, чоловіка зупинили для перевірки причин руху під час комендантської години, склали на нього протокол. Після перевірки він зайшов додому, повернувся з автоматом Калашнікова та почав стріляти.

Related video

В селі Олешин Хмельницькій області 14 вересня чоловік в стані алкогольного сп'яніння розстріляв два службові автомобілі Нацполіції, випустивши з автомата Калашникова 60 набоїв. В результаті поранено поліцейського та цивільного. Про це повідомляє Головне управління поліції в Хмельницькій області.

Екіпаж групи реагування патрульної поліції зупинив автомобіль місцевого жителя для перевірки причин руху під час комендантської години. Виявилось, що водій був за кермом в стані алкогольного сп'яніння. Правоохоронці склали на нього протокол за керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння).

Після перевірки водій залишив в автомобілі свого товариша та пішов додому нібито для вирішення питання з транспортним засобом. На місце події він повернувся вже з автоматом Калашникова та почав стріляти у правоохоронців. Поліцейські відкрили вогонь у відповідь та викликали допомогу.

"В результаті стрілець поранив одного з працівників поліції та пасажира свого ж автомобіля. Їх госпіталізували до лікарні для надання медичної допомоги. Правоохоронець перебуває у важкому стані", — зазначили в поліції

Там додали, що також пошкоджено два службових автомобілі: одне екіпажу поліції, який зупинив зловмисника, інше — бійців спецпідрозділу. Вони прибули за викликом на допомогу колегам.

Наразі чоловік затриманий бійцями поліцейського спецпідрозділу КОРД. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 348 Кримінального кодексу України — посягання на життя працівника правоохоронного органу.

Стрілянина в Хмельницькій області

Автомат Калашнікова

Нагадаємо, у квітні поточного року в Бершадському районі Вінницької області сталась стрілянина — невідомі військові стріляли у поліцейських. В результаті один правоохоронець загинув, інший потрапив до лікарні. Пізніше обом фігурантам справи обраний запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Також нагадаємо, що під Черкасами озброєний чоловік забарикадувався у своєму будинку, а коли спецпризначенці намагалися його деблокувати — погрожував підірвати гранату. Через деякий час чоловік почав стріляти в силовиків і поранив одного з правоохоронців.