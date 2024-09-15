На левобережье Каменского открылся "Волонтерский центр", созданный силами ОО "Пчела" и "Фонд развития Каменского", — мэр Белоусов

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На левобережье Каменского открылся "Волонтерский центр", созданный силами общественных организаций "Пчела" и "Фонд развития Каменского". Об этом сообщает мэр Каменского Андрей Белоусов.

Это уже второй подобный волонтерский центр. Его деятельность больше направлена на работу с детьми, их творческое развитие и досуг. Для малышей здесь организованы бесплатные кружки по изобразительному искусству, будет действовать дошкольная подготовка, арт-терапия для психологической разгрузки, хореографическая студия и многое другое. Кроме того, как и в первом "Волонтерском центре", который с февраля этого года работает на правом берегу, здесь будут оказывать помощь военным, вынужденным переселенцам и тем слоям населения, которые нуждаются в дополнительной поддержке.

"Спасибо представителям благотворительной организации "Каритас", Обществу Красного Креста и Казацкой церкви Пресвятой Покровы ПЦУ, которые присоединились к деятельности обоих волонтерских центров. Также спасибо за совместную работу всему волонтерскому сообществу нашего города: "Женская сотня "С любовью"", БФ "Осоння Украины", "Мы из Каменского" и другим. Каменское — город сильных и неравнодушных людей!" — написал городской голова.