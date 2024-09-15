На лівобережжі Кам'янського відкрився "Волонтерський центр", створений силами ГО "Бджола" та "Фонд розвитку Кам'янського", — мер Білоусов

Related video

На лівобережжі Кам’янського відкрився "Волонтерський центр", створений силами громадських організацій "Бджола" та "Фонд розвитку Кам’янського". Про це повідомляє мер Кам'янського Андрій Білоусов.

Це вже другий подібний волонтерський осередок. Його діяльність більше спрямована на роботу з дітьми, їх творчий розвиток та дозвілля. Для малечі тут організовані безкоштовні гуртки з образотворчого мистецтва, діятиме дошкільна підготовка, арт-терапія для психологічного розвантаження, хореографічна студія та багато іншого. Окрім того, як і в першому "Волонтерському центрі", який з лютого цього року працює на правому березі, тут надаватимуть допомогу військовим, вимушеним переселенцям та тим верствам населення, які потребують додаткової підтримки.

"Дякую представникам благодійної організації "Карітас", Товариству Червоного Хреста та Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ, які долучилися до діяльності обох волонтерських центрів. Також дякую за спільну роботу всій волонтерській спільноті нашого міста: "Жіноча сотня "З любов'ю"", БФ "Осоння України", "Ми з Кам’янського" та іншим. Кам’янське – місто сильних та небайдужих людей!" — написав міський голова.