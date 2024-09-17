"На бригаду дают на неделю 10 мин": военная корреспондентка ТСН о ситуации под Покровском

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Украинские военнослужащие не имеют достаточно мин для уничтожения вражеской пехоты на Покровском направлении. Соответствующее сообщение в своем Facebook обнародовала военная корреспондентка ТСН Юлия Кириенко-Меринова, которая работает на фронте с 2014 года.

Юлия Кириенко-Меринова — военная корреспондентка, на линии фронта работает с 2014-го, освещает события на передовой в горячих точках. Муж Юлии защищает Украину в рядах ВСУ с первых дней войны. В марте 2022 года его наградили медалью "За мужество". Именно он разбил голову колонны вражеских танков, которая шла на Бровары в начале полномасштабного вторжения. В том же марте 2022 года съемочная группа с Юлией Кириенко попала под вражеский обстрел на севере Киевщины.

"Где будет линия фронта без Покровска и Селидово, а заодно и Угледара? У нас нет мин. "Почему вы об этом молчите в своих эфирах?", сказал мне один командир подразделения накануне" — обращается к публике журналистка.

"Фронт переживает снарядный голод. Такой ситуации с минами, как сейчас не было никогда — говорят мне воины. А Минобороны что? Да, крайний год обошлись без коррупционных скандалов вроде яиц по 17 гривен. Зато другие контракты на закупку оружия выполняются максимум на 10%", — отметила журналистка в Facebook.

По словам военной корреспондентки, украинские артиллеристы не будут тратить снаряды от САУ Caesar для уничтожения группы вражеской пехоты и сохранят их для ликвидации российской колонны с техникой.