"На бригаду дають на тиждень 10 мін": воєнна кореспондентка ТСН про ситуацію під Покровськом

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Українські військовослужбовці не мають достатньо мін для знищення ворожої піхоти на Покровському напрямку. Відповідний допис у своєму Facebook оприлюднила воєнна кореспондентка ТСН Юлія Кірієнко-Мерінова, яка працює на фронті з 2014 року.

Юлія Кирієнко-Мерінова воєнна кореспондентка, на лінії фронту працює з 2014-го, висвітлює події на передовій у гарячих точках. Чоловік Юлії захищає Україну в лавах ЗСУ з перших днів війни. У березні 2022 року його нагородили медаллю "За мужність". Саме він розбив голову колони ворожих танків, яка йшла на Бровари на початку повномасштабного вторгнення. У тому ж березні 2022 року знімальна група з Юлією Кирієнко потрапила під ворожий обстріл на півночі Київщини.

"Де буде лінія фронту без Покровська та Селидового, а заразом і Вугледару? У нас немає мін. "Чому ви про це мовчите в своїх ефірах?", сказав мені один командир підрозділу напередодні" — звертається до публіки журналістка.

"Фронт переживає снарядний голод. Такої ситуації із мінами, як зараз не було ніколи-кажуть мені воїни. А Міноборони шо? Так, крайній рік обійшлись без корупційний скандалів на кшталт яєць по 17 гривень. Зате інші контракти на закупівлю зброї виконуються щонайбільше на 10%", — наголосила журналістка у Facebook.

За словами воєнної кореспондентки, українські артилеристи не будуть витрачати снаряди від САУ Caesar для знищення групи ворожої піхоти та збережуть їх для ліквідації російської колони з технікою.