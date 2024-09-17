Тарифы на железнодорожные перевозки руды и зерна должны быть разными, — гендиректор ФРТУ

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Перевозка по железной дороге руды обходится железной дороге намного дешевле, чем перевозка зерна. Поэтому тарифы на их перевозку должны быть разными. Зато Укрзализныця, своими попытками гармонизировать тарифы, идет по пути советской модели о "равенстве". Об этом заявил генеральный директор Федерации работодателей транспорта (ФРТУ) Владимир Гусак.

"В Украине есть так называемый транспортный налог. Его в виде акциза на топливо платят владельцы авто... А теперь представим, что завтра транспортный налог распространят на всех граждан Украины без исключений и установят в едином размере для всех: и для владельцев грузовиков, и с внедорожников, и тех у кого авто нет вообще. Как бы вы отреагировали? Конечно, вы были бы удивлены, ошарашены и даже разъярены... Собственно, именно так себя чувствуют перевозчики руды и металла, когда Укрзализныця предлагает унифицировать тариф на грузовые перевозки, и приравнять их расходы к расходам аграриев.", — заявил Гусак.

По мнению Гусака, уравнивание тарифов является нелогичным и противоречит всем принципам здоровой рыночной экономики, которая руководствуется исключительно принципом: платишь за то, чем пользуешься. Ведь экспортеры руды не используют даже десятую часть инфраструктуры, в которой нуждаются аграрии для перевозок, а затраты топлива Укрзализныцей на перевозку одной тонны руды значительно меньше, чем в среднем на тонну зерна.

"Аграрии используют для перевозок зерна так называемые сборные поезда — то есть, сначала небольшим локомотивом доставляют по несколько вагонов со станций погрузки до сборных станций, там эти вагоны уже маневровым порядком сцепляют, затем группой везут до сортировочной станции, там поезд переформировывают на новые группы согласно направлений следования этих вагонов, и новую группу везут до следующей сортировочной станции. До конечной станции вагон может сменить несколько локомотивов и поездов, в этой работе задействовано огромное количество людей, локомотивов и инфраструктуры, что требует огромных затрат Укрзализныци. Вместо этого для загрузки руды, поезду достаточно просто приехать на станцию комбината, прицепить к магистральному локомотиву уже сформированный комбинатом маршрутный поезд с назначением на одну конкретную станцию — и сразу отправиться к этой станции. ", — пояснил Гусак.

Он подчеркнул, что для перевозки 10 млн т руды в маршрутах по сравнению с 10 млн тонн зерна в сборных поездах, Укрзализныця использует в 22 раза меньше железнодорожных станций, в 5 раз меньше железнодорожных путей.

"Поэтому, собственно, возникает логичный вопрос — почему перевозчики руды должны оплачивать услуги, которыми не пользуются? Почему они должны финансировать существование малодеятельных станций, которые нужны только для загрузки зерна, и только сезонно, если вообще не пользуются их услугами?", — отметил эксперт.

Он напомнил, что Украина стремится получить членство в ЕС. Но для этого необходимо выполнять его нормы и законы.

"Равенство для всех" — это совок, от которого мы изо всех сил стремимся избавиться. Руководству УЗ стоит еще раз посчитать, какие грузы считать "убыточными". И не манипулировать данными — особенно, если ошибки в манипуляциях видны невооруженным глазом", — резюмировал эксперт.

Как известно, руководитель Укрзализныци Евгений Лященко заявил, что компания ожидает убыток в конце года, и инициировал пересмотр тарифов на грузовые перевозки. В то же время, первое полугодие компания закончила с прибылью в почти 3 млрд грн.