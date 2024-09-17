Тарифи на залізничні перевезення руди та зерна мають бути різними, - гендиректор ФРТУ

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Перевезення залізницею руди коштує залізниці набагато дешевше, ніж перевезення зерна. Тому тарифи на їх перевезення мають бути різними. Натомість Укрзалізниця, своїми намаганнями гармонізувати тарифи, йде шляхом радянської моделі про "рівність". Про це заявив генеральний директор Федерації роботодавців транспорту (ФРТУ) Володимир Гусак.

"В Україні є так званий транспортний податок. Його у вигляді акцизу на паливо сплачують власники авто… А тепер уявімо, що завтра транспортний податок поширять на всіх громадян України без виключень і встановлять в єдиному розмірі для всіх: і для власників вантажівок, і з позашляховиків, і тих в кого авто немає взагалі. Як би ви відреагували? Звісно, ви були би здивовані, ошелешені і навіть розлючені … Власне, саме так себе відчувають перевізники руди і металу, коли Укрзалізниця пропонує уніфікувати тариф на вантажні перевезення, і прирівняти їхні витрати до витрат аграріїв.", — заявив Гусак.

На думку Гусака, зрівнювання тарифів є нелогічним та протирічить усім принципам здорової ринкової економіки, яка керується виключно принципом: платиш за те, чим користуєшся. Адже експортери руди не використовують навіть десяту частину інфраструктури, якої потребують аграрії для перевезень, а витрати палива Укрзалізницею на перевезення однієї тони руди значно менші, ніж в середньому на тонну зерна.

"Аграрії використовують для перевезень зерна так звані збірні потяги – тобто, спочатку невеликим локомотивом доставляють по декілька вагонів зі станцій навантаження до збірних станцій, там ці вагони вже маневровим порядком зчеплюють, потім групою везуть до сортувальної станції, там поїзд переформовують на нові групи згідно напрямків прямування цих вагонів, і нову групу везуть до наступної сортувальної станції. До кінцевої станції вагон може змінити декілька локомотивів і поїздів, в цій роботі задіяна величезна кількість людей, локомотивів та інфраструктури, що потребує величезних витрат Укрзалізниці. Натомість для завантаження руди, потягу достатньо просто приїхати до станції комбінату, причепити до магістрального локомотива вже сформований комбінатом маршрутний поїзд з призначенням на одну конкретну станцію – і відразу вирушити до цієї станції. ", — пояснив Гусак.

Він підкреслив, що для перевезення 10 млн т руди в маршрутах у порівнянні з 10 млн тон зерна у збірних потягах, Укрзалізниця використовує у 22 рази менше залізничних станцій, в 5 разів менше залізничних колій.

"Тому, власне, виникає логічне питання — чому перевізники руди мають оплачувати послуги, якими не користуються? Чому вони мають фінансувати існування малодіяльних станцій, які потрібні тільки для завантаження зерна, і лише сезонно, якщо взагалі не користуються їхніми послугами?", — зауважив експерт.

Він нагадав, що Україна прагне отримати членство в ЄС. Але для цього необхідно виконувати його норми та закони.

"Рівність для всіх" — це совок, якого ми щосили прагнемо позбутися. Керівництву УЗ варто ще раз порахувати, які вантажі вважати "збитковими". І не маніпулювати даними – особливо, якщо помилки в маніпуляціях видно неозброєним оком", — резюмував експерт.

Як відомо, керівник Укрзалізниці Євген Лященко заявив, що компанія очікує збиток у кінці року, і ініціював перегляд тарифів на вантажні перевезення. Водночас, перше півріччя компанія закінчила з прибутком у майже 3 млрд грн.