Железнодорожному рынку нужен независимый регулятор для установления справедливых тарифов, — СЕО Метинвеста

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Инициатива Укрзализныци "гармонизировать" тарифы на грузовые перевозки не имеет никакой логики, потому что перевозка тонны зерна для УЗ обходится дороже, чем тонны руды. Соответственно, и тариф на эти перевозки должен быть разным. Об этом заявил генеральный директор компании Метинвест Юрий Рыженков.

"Перевозка руды — это перевозка прямым маршрутным поездом из пункта А в пункт Б, то есть с комбината в порт. При этом ГОК сам формирует маршрутный поезд. УЗ остается лишь предоставить большой магистральный локомотив и собственную инфраструктуру — пути. Перевозка зерна — значительно более дорогая операция для УЗ: состав нужно собирать небольшими локомотивами по несколько вагонов с разных элеваторов на разных железнодорожных станциях, перед тем как везти в порт. То есть, расходы "Укрзализныци" на доставку сопоставимого объема зерна значительно больше, чем руды", — говорит Рыженков.

Он также отметил, что во время войны грузовые тарифы УЗ выросли для металлургов более чем вдвое. "Сейчас УЗ предлагает поднять тариф для металлургов на 20%. Во время войны тариф для нас вырос более чем в два раза", — отметил СЕО Метинвеста. "Железнодорожная логистика по Украине — это 15%, перевозки морем и порты — это еще 25%. То есть 40% себестоимости нашей продукции — это логистика."

"Нужна полноценная реформа "Укрзализныци", то есть разделение ее на несколько независимых компаний — инфраструктурную, тяговую, пассажирскую. Каждая из этих компаний должна устанавливать собственные прозрачные тарифы на свои услуги. Составной частью этой реформы должно быть введение независимого регулятора, как на энергетическом рынке. Чтобы этот регулятор был арбитром между бизнесом и УЗ в части тарифов на монопольные услуги. Потому что сейчас есть железнодорожный монополист, который может установить любые тарифы, и никто не может проверить, насколько они обоснованы", — резюмировал Рыженков.

Как известно, Укрзализныця за январь-август 2024 года перевезла на экспорт 57 млн 740 тыс. т грузов — это на 65,8% больше, чем за такой же период прошлого года. Это позволило компании получить за полгода прибыль в размере более 3 миллиардов гривен.

В то же время руководитель УЗ Евгений Лященко заявил, что на конец года компания ожидает убытки, и инициировал очередное повышение грузовых тарифов. В ЕВА заявили, что УЗ должна сосредоточиться на росте своей грузовой базы и сокращении расходов (например, операционных), которые значительно выросли за последний период, и воздержаться от увеличения тарифов.