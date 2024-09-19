Залізничному ринку потрібен незалежний регулятор для встановлення справедливих тарифів, – СЕО Метінвесту

Related video

Ініціатива Укрзалізниці "гармонізувати" тарифи на вантажні перевезення не має жодної логіки, тому що перевезення тони зерна для УЗ обходиться дорожче, ніж тони руди. Відповідно, і тариф на ці перевезення має бути різним. Про це заявив генеральний директор компанії Метінвест Юрій Риженков.

"Перевезення руди – це перевезення прямим маршрутним поїздом із пункту А в пункт Б, тобто з комбінату в порт. При цьому ГЗК сам формує маршрутний поїзд. УЗ залишається лише надати великий магістральний локомотив та власну інфраструктуру – колію. Перевезення зерна – значно дорожча операція для УЗ: состав потрібно збирати невеликими локомотивами по декілька вагонів із різних елеваторів на різних залізничних станціях, перед тим як везти в порт. Тобто, витрати "Укрзалізниці" на доставку співставного обсягу зерна значно більші, аніж руди", — каже Риженков.

Він також зауважив, що під час війни вантажні тарифи УЗ зросли для металургів більше, ніж удвічі. "Зараз УЗ пропонує підняти тариф для металургів на 20%. Під час війни тариф для нас зріс більш ніж удвічі.", — зазначив СЕО Метінвесту. "Залізнична логістика Україною – це 15%, перевезення морем і порти – це ще 25%. Тобто 40% собівартості нашої продукції – це логістика."

"Потрібна повноцінна реформа "Укрзалізниці", тобто розділення її на декілька незалежних компаній – інфраструктурну, тягову, пасажирську. Кожна з цих компаній має встановлювати власні прозорі тарифи на свої послуги. Складовою частиною цієї реформи має бути запровадження незалежного регулятора, як на енергетичному ринку. Щоб цей регулятор був арбітром між бізнесом і УЗ в частині тарифів на монопольні послуги. Бо зараз є залізничний монополіст, який може встановити будь-які тарифи, й ніхто не може перевірити, наскільки вони обґрунтовані.", — резюмував Риженков.

Як відомо, Укрзалізниця за січень-серпень 2024 року перевезла на експорт 57 млн 740 тис. т вантажів – це на 65,8% більше, ніж за такий же період минулого року. Це дало змогу компанії отримати за пів року прибуток у розмірі понад 3 мільярди гривень.

Водночас керівник УЗ Євген Лященко заявив, що на кінець року компанія очікує збитки, і ініціював чергове підвищення вантажних тарифів. Натомість у ЄВА заявили, що УЗ має зосередитися на зростанні своєї вантажної бази та скороченні витрат (наприклад, операційних), що значно зросли за останній період, і утриматися від збільшення тарифів.