Защищенность, маскировка и близость к "нулю": какие преимущества имеет подземный госпиталь от Метинвеста Ахметова

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На днях Министерство обороны совместно с компанией Метинвест Ахметова открыли первый подземный госпиталь. Он расположен глубоко под землей, близко к передовой, и позволяет оказывать раненым бойцам необходимую помощь. Его основные преимущества — наличие всех коммуникаций, защищенность и маскировка. Об этом рассказал операционный директор Группы Метинвест Александр Мироненко. А совсем скоро таких госпиталей станет больше.

"Как родилась идея создания подземного госпиталя? Наши "крыивки" медики начали использовать как маленькие стабилизационные пункты на передней линии еще в конце 2022 — начале 2023 года. Ведь стабпункты базировались в сельских домах, и когда враг через беспилотные системы видел, куда эвакуируют раненых, потом наносил удар. А когда дом стоит на открытом пространстве, достаточно просто уничтожить всех людей, которые там находятся. И медики использовали наши "крыивки", чтобы закопаться под землю и обезопасить себя", — говорит Мироненко.

Когда компания Метинвест сделала первые командные пункты уровня оперативно-тактической группировки, специалисты начали размышлять, как реализовать такой проект и для медицинских сил, чтобы оказывать помощь бойцам до того, как они доедут до больницы и получат хирургические или другие услуги. Так родился подземный госпиталь площадью 500 квадратных метров. Его построили в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова".

"Фактически мы выполнили все — от этапа проектирования и финансирования, до строительства сооружения и частичного обеспечения медицинским оборудованием. Часть специализированного военного оборудования невозможно купить на открытом рынке, поэтому его доставили медицинские силы... Общая сумма инвестиций в безопасность наших военных составила 20 млн грн, из которых 7 млн грн потрачено на медицинское оборудование, а 13 млн грн — на металлические сооружения, лес, строительные работы и обустройство инфраструктуры. Достаточно большая часть работы — создать инфраструктуру вокруг госпиталя, чтобы он работал 24/7", — объясняет операционный директор Метинвеста.

Главная задача госпиталя — не просто остановка кровотечения или проведение стабилизационных мероприятий, а оказание расширенной медицинской помощи. Госпиталь имеет две операционные комнаты, в которых могут выполнять хирургические вмешательства. Также есть комнаты, где люди ожидают эвакуации после оказания медицинской помощи. И, конечно, помещения для персонала: для них предусмотрены места для приема пищи и отдыха.

"Главные преимущества госпиталя — более близкое расположение к линии фронта, чем стационарная больница. Ведь все больницы, расположенные в 15-километровой зоне от линии фронта, разрушены. Это скрытность и маскировка: госпиталь так обустроен, что под землю заезжает даже полноценный грузовик, и его не видно. И, безусловно, это защита медиков, ведь госпиталь расположен на глубине 6 метров под землей", — объясняет Мироненко.

Кроме того, госпиталь полностью обеспечен всеми коммуникациями: госпиталь подключен к общей электросети, и имеет два резервных генератора. Вода есть 24/7, и подается из собственной скважины. Также есть септик, куда идут стоки. Оборудован душ и туалет.

"Все удобства расположены в безопасности под землей. Кроме того, есть связь, РЭБ, интернет, Wi-Fi. Кстати, первый признак у медиков, что с бойцом все будет хорошо, это когда он спрашивает пароль от Wi-Fi", — смеется Мироненко.

Он также уточнил, что в будущем проект будет масштабирован: сейчас идет стадия определения кооперации и тиражирования.

"Этот образец был полностью сделан за наш счет. Мы планируем определенную кооперацию, где мы будем, например, делать все оснащение для госпиталя, а Минобороны с руководством медицинских сил будет отвечать за медицинское оборудование ... Стали у нас хватит. И силы и вдохновения у наших людей также хватит. Ведь, когда они видят результаты и благодарность медицинского персонала, их это вдохновляет на новые проекты", — отметил Мироненко.