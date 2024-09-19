Захищеність, маскування та близькість до "нуля": які переваги має підземний госпіталь від Метінвесту Ахметова

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Днями Міністерство оборони спільно з компанією Метінвест Ахметова відкрили перший підземний шпиталь. Він розташований глибоко під землею, близько до передової, і дає змогу надавати пораненим бійцям необхідну допомогу. Його основні переваги – наявність усіх комунікацій, захищеність та маскування. Про це розповів операційний директор Групи Метінвест Олександр Мироненко. А зовсім скоро таких шпиталів стане більше.

"Як народилася ідея створення підземного шпиталю? Наші "криївки" медики почали використовувати як маленькі стабілізаційні пункти на передній лінії ще наприкінці 2022 — на початку 2023 року. Адже стабпункти базувалися в сільських хатах, і коли ворог через безпілотні системи бачив, куди евакуюють поранених, потім завдавав удару. А коли хата стоїть на відкритому просторі, досить просто знищити всіх людей, які там перебувають. І медики використовували наші "криївки", щоб закопатися під землю й убезпечити себе.", — каже Мироненко.

Коли компанія Метінвест зробила перші командні пункти рівня оперативно-тактичного угруповання, фахівці почали міркувати, як реалізувати такий проєкт і для медичних сил, щоб надавати допомогу бійцям до того, як вони доїдуть до лікарні й отримають хірургічні чи інші послуги. Так народився підземний шпиталь площею 500 квадратних метрів. Його побудували в рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт Ріната Ахметова".

"Фактично ми виконали все — від етапу проєктування та фінансування, до будівництва споруди й часткового забезпечення медичним обладнанням. Частину спеціалізованого військового обладнання неможливо купити на відкритому ринку, тому його доставили медичні сили … Загальна сума інвестицій у безпеку наших військових становила 20 млн грн, з яких 7 млн грн витрачено на медичне обладнання, а 13 млн грн — на металеві споруди, ліс, будівельні роботи й облаштування інфраструктури. Досить велика частина роботи — створити інфраструктуру навколо госпіталю, щоб він працював 24/7", — пояснює операційний директор Метінвесту.

Головне завдання шпиталю — не просто зупинення кровотечі чи проведення стабілізаційних заходів, а надання розширеної медичної допомоги. Шпиталь має дві операційні кімнати, в яких можуть виконувати хірургічні втручання. Також є кімнати, де люди очікують на евакуацію після наданої медичної допомоги. І, звісно, приміщення для персоналу: для них передбачені місця для приймання їжі та відпочинку.

"Головні переваги шпиталю — ближче розташування до лінії фронту, ніж стаціонарна лікарня. Адже всі лікарні, розміщені в 15-кілометровій зоні від лінії фронту, зруйновані. Це прихованість і маскування: шпиталь так облаштовано, що під землю заїжджає навіть повноцінна вантажівка, і її не видно. І, безумовно, це захист медиків, адже шпиталь розташований на глибині 6 метрів під землею.", — пояснює Мироненко.

Крім того, шпиталь повністю забезпечено всіма комунікаціями: шпиталь під'єднаний до загальної електромережі, та має два резервні генератори. Вода є 24/7, і подається з власної свердловини. Також є септик, куди йдуть стоки. Обладнано душ та туалет.

"Всі зручності розташовані у безпеці під землею. Крім того, є зв’язок, РЕБ, інтернет, Wi-Fi. До речі, перша ознака в медиків, що з бійцем все буде гаразд, це коли він питає пароль від Wi-Fi", — сміється Мироненко.

Він також уточнив, що у майбутньому проєкт буде масштабовано: наразі триває стадія визначення кооперації та тиражування.

"Цей зразок був повністю зроблений за наш кошт. Ми плануємо певну кооперацію, де ми будемо, наприклад, робити все оснащення для шпиталю, а Міноборони з керівництвом медичних сил відповідатиме за медичне обладнання … Сталі в нас вистачить. І сили та натхнення в наших людей також вистачить. Адже, коли вони бачать результати та вдячність медичного персоналу, їх це надихає на нові проєкти", — зауважив Мироненко.