ОО "Фундація Течія" Олега Крота обеспечила фронт 2 тонами антидроновых сеток для защиты украинских бойцов

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Общественная организация "Фундація Течія", соучредителем которой является Олег Крот, совместно с партнерами активно работает над обеспечением украинских военных антидроновыми сетками. Это новое, но важное направление гуманитарной деятельности, которое поможет защищать украинских бойцов от вражеских дронов на передовой. Об этом рассказал волонтер Роман Бочкала.

Первая партия сеток уже доставлена на фронт в рамках совместной инициативы с благотворительными фондами "Батальон Волонтер" и ОО "Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии" под руководством Артема Колюбаева.

"Мы благодарим "Фундацію Течія", "Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии" и "Батальон Волонтер" за проделанную работу, отработанную логистику и систематическую помощь нашим Вооруженным силам. Благодаря слаженному сотрудничеству нам удается доставлять необходимые материалы и оборудование на фронт, в частности антидроновые сетки, которые спасают жизни наших военных. Это совместная коллаборация, которая демонстрирует масштабность нашей работы и необходимость защиты от вражеских дронов. Мы продолжаем прилагать усилия для поддержки наших защитников и делаем все возможное, чтобы они получали помощь вовремя", — отметил представитель БФ "Батальон Волонтер" Игорь Бондарчук.

В общем, с помощью международных партнеров из Дании и Нидерландов, планируется доставить в Украину около 4 тысяч тонн сеток и тросов, которые используются для борьбы с вражескими дронами.

"Эти сетки — чрезвычайно важная вещь для наших защитников, ведь они помогают физически останавливать вражеские дроны, защищая как личный состав, так и технику. Мы благодарим наших партнеров за поддержку этого критически важного проекта", — комментируют организаторы инициативы.

Меценат Олег Крот и ОО "Фундація Течія" известны своей многолетней благотворительной деятельностью. С начала полномасштабной войны команда Фонда активно приобщается к помощи военным, гражданским и пострадавшим в зоне боевых действий. Кроме обеспечения фронта антидроновыми сетками, Олег Крот поддерживает проекты по медицинской помощи, организует поставки военной техники, транспорта, а также проводит многочисленные благотворительные акции в поддержку ВСУ.

Благодаря тесному сотрудничеству с международными партнерами, "Фундація Течія" продолжает масштабировать свою деятельность, обеспечивая украинских защитников необходимым оборудованием.

Военные подразделения, которые нуждаются в антидроновых сетках, могут подать заявки на получение этой помощи. Олег Крот отмечает, что приоритетом для фонда остается защита жизни и здоровья украинских воинов.