ГО "Фундація Течія" Олега Крота забезпечила фронт 2 тонами антидронових сіток для захисту українських бійців

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Громадська організація "Фундація Течія", співзасновником якої є Олег Крот, спільно з партнерами активно працює над забезпеченням українських військових антидроновими сітками. Це новий, але важливий напрямок гуманітарної діяльності, який допоможе захищати українських бійців від ворожих дронів на передовій. Про це розповів волонтер Роман Бочкала.

Перша партія сіток вже доставлена на фронт у рамках спільної ініціативи з благодійними фондами "Батальйон Волонтер" та ГО "Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії" під керівництвом Артема Колюбаєва.

"Ми дякуємо "Фундації Течія", "Спілці підприємців теле- та кіноіндустрії" та "Батальйону Волонтер" за пророблену роботу, відпрацьовану логістику та систематичну допомогу нашим Збройним силам. Завдяки злагодженій співпраці нам вдається доставляти необхідні матеріали та обладнання на фронт, зокрема антидронові сітки, які рятують життя наших військових. Це спільна колаборація, яка демонструє масштабність нашої роботи та необхідність захисту від ворожих дронів. Ми продовжуємо докладати зусиль для підтримки наших захисників і робимо все можливе, щоб вони отримували допомогу вчасно", – зазначив представник БФ "Батальйон Волонтер" Ігор Бондарчук.

Загалом, за допомогою міжнародних партнерів з Данії та Нідерландів, планується доставити до України близько 4 тисяч тонн сіток і тросів, які використовуються для боротьби з ворожими дронами.

"Ці сітки — надзвичайно важлива річ для наших захисників, адже вони допомагають фізично зупиняти ворожі дрони, захищаючи як особовий склад, так і техніку. Ми дякуємо нашим партнерам за підтримку цього критично важливого проєкту", — коментують організатори ініціативи.

Меценат Олег Крот і ГО "Фундація Течія" відомі своєю багаторічною благодійною діяльністю. З початку повномасштабної війни команда Фундації активно долучається до допомоги військовим, цивільним та постраждалим у зоні бойових дій. Окрім забезпечення фронту антидроновими сітками, Олег Крот підтримує проєкти з медичної допомоги, організовує поставки військової техніки, транспорту, а також проводить численні благодійні акції на підтримку ЗСУ.

Завдяки тісній співпраці з міжнародними партнерами, "Фундація Течія" продовжує масштабувати свою діяльність, забезпечуючи українських захисників необхідним обладнанням.

Військові підрозділи, які мають потребу в антидронових сітках, можуть подати заявки на отримання цієї допомоги. Олег Крот зазначає, що пріоритетом для фонду залишається захист життя і здоров'я українських воїнів.