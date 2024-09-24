В Ferrexpo резко отреагировали на обвинения в заявлении Офиса Генпрокурора

В горной компании Ferrexpo, которая контролирует в Украине Полтавский, Еристовский и Белановский ГОКи, отреагировали на обвинения со стороны Офиса Генерального прокурора в отношении должностных лиц Полтавского ГОКа. В заявлении ОГП отмечается, что руководство предприятия якобы "наладило схему завладения полезными ископаемыми общегосударственного значения" на сумму 380 миллионов гривен, передает "УНИАН".

Следствие утверждает, что предприятие "не имело соответствующего разрешения на добычу щебеночного сырья", продавало его "по заниженным ценам", и что это делалось для "личного обогащения менеджеров".

"Предприятие не занималось добычей или продажей щебня. Полтавский ГОК ведет деятельность согласно утвержденному государственными органами проекту разработки месторождения и имеет соответствующие разрешения на добычу железной руды, которую и добывает, перерабатывает и обогащает в соответствии с действующим законодательством и нормативными документами. Предприятие не добывало других полезных ископаемых, не указанных в разрешении", — говорят в Ferrexpo.

По заявлению компании, нефракционный отсев, который следствие называет "щебень", не является полезным ископаемым, а является побочным продуктом, образующимся при переработке железной руды.

"У следствия отсутствуют факты личного обогащения подозреваемых представителей топ-менеджмента. Из полученных за сбыт отсева средств предприятие платило все установленные законодательством налоги и сборы", — отмечают в Ferrexpo.

Отдельно в Ferrexpo обращают внимание на намек Офсу Генпрокурора на акционера компании.

"В заявлении ОГП также содержится ложная информация о том, что Полтавский ГОК якобы находится под контролем "подсанкционного миллиардера-беглеца". Это не соответствует действительности, поскольку предприятие принадлежит группе Ferrexpo, акции которой размещены на Лондонской фондовой бирже. Среди акционеров группы есть инвестиционные фонды, физические и юридические лица, однако ни один из них не имеет в собственности более 50% акций", — говорится в заявлении компании.

В Ferrexpo заявляют, что обвинения в присвоении средств "являются ложными и не имеют основания".