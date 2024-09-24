У Ferrexpo різко відреагували на звинувачення у заяві Офісу Генпрокурора

У гірничій компанії Ferrexpo, яка контролює в Україні Полтавський, Єристівський та Біланівський ГЗК, відреагували на звинувачення з боку Офісу Генерального прокурора щодо посадових осіб Полтавського ГЗК. У заяві ОГП зазначається, що керівництво підприємства нібито "налагодило схему заволодіння корисними копалинами загальнодержавного значення" на суму 380 мільйонів гривень, передає "УНІАН".

Слідство стверджує, що підприємство "не мало відповідного дозволу на видобуток щебеневої сировини", продавало її "за заниженими цінами", і що це робилося для "особистого збагачення менеджерів".

"Підприємство не займалося видобутком або продажем щебеню. Полтавський ГЗК веде діяльність згідно із затвердженим державними органами проєктом розробки родовища та має відповідні дозволи на видобуток залізної руди, яку і добуває, переробляє та збагачує відповідно до чинного законодавства та нормативних документів. Підприємство не видобувало інших корисних копалин, не зазначених у дозволі", — йдеться у відповіді Ferrexpo.

За заявою компанії, нефракційний відсів, який слідство називає "щебінь", не є корисною копалиною, а є побічним продуктом, що утворюється під час переробки залізної руди.

"У слідства відсутні факти особистого збагачення підозрюваних представників топменеджменту. З отриманих за збут відсіву коштів підприємство сплачувало всі встановлені законодавством податки та збори", — зазначають у Ferrexpo.

Окремо у Ferrexpo звертають увагу на натяк Офсу Генпрокурора на акціонера компанії.

"У заяві ОГП також міститься неправдива інформація про те, що Полтавський ГЗК нібито знаходиться під контролем "підсанкційного мільярдера-втікача". Це не відповідає дійсності, оскільки підприємство належить групі Ferrexpo, акції якої розміщені на Лондонській фондовій біржі. Серед акціонерів групи є інвестиційні фонди, фізичні та юридичні особи, проте жоден з них не має у власності більш як 50% акцій", — йдеться у заяві компанії.

У Ferrexpo заявляють, що звинувачення у привласненні коштів "є неправдивими та не мають підґрунтя".