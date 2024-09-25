В Ferrexpo заявили о катастрофических последствиях для экономики из-за действий Офиса генпрокурора

В компании напоминают, что впервые 2382 вагонов были арестованы в октябре по ходатайству Офиса генпрокурора.

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Офис Генерального прокурора в третий раз подал ходатайство в Печерский суд об аресте вагонов горной компании Ferrexpo, контролирующей Полтавский, Еристовский и Белановский ГОКи, передает УНИАН.

В компании заявляют о незаконности этого ходатайства и о катастрофических последствиях для украинской экономики из-за блокировки вагонов — из-за невозможности Ferrexpo поставлять продукцию в Европу, европейские покупатели могут перейти на использование российской продукции, которая до сих пор не находится под санкциями — Украина может потерять не только валютную выручку, но и позиции на рынке.

В компании напоминают, что впервые 2382 вагонов были арестованы в октябре по ходатайству Офиса Генпрокурора. В апреле 2024 года Печерский районный суд отменил запрет на использование вагонов, признав его необоснованным. За это время Полтавский ГОК понес убытки на 103,3 млн гривен.

В Ferrexpo отмечают, что подача третьего ходатайства об аресте вагонов от ОГП является незаконной, поскольку Печерский суд не имеет юрисдикции для его рассмотрения — поскольку ОГП и ГБР уже направили в другой суд обвинительный акт по делу, в котором эти вагоны являются вещественным доказательством, поскольку ими перевозились отходы переработки железной руды, которые следствие назвало "щебнем".

"Следовательно, в соответствии со статьей 170 Уголовно-процессуального кодекса Украины (УПК), Печерский районный суд города Киева больше не имеет юрисдикции для рассмотрения этого ходатайства. Это обусловлено тем, что после передачи обвинительного акта в суд, все ходатайства об аресте имущества должны рассматриваться судебной инстанцией, которая занимается рассмотрением дела по существу, которой в данном деле должен быть местный суд по месту нахождения предприятия", — говорится в заявлении Ferrexpo.

В компании отмечают, что рассмотрение ходатайства об аресте запланировано на 26 сентября следственным судьей Печерского районного суда города Киева.

"Предприятие в очередной раз призывает прокуроров Офиса Генерального прокурора прекратить незаконные, противоправные действия, которые не соответствуют законодательству, государственным интересам и направлены на создание препятствий для хозяйственной деятельности предприятия, и отозвать поданное ходатайство об аресте", — заявили в Ferrexpo.

Напомним, 24 сентября Офис Генерального прокурора сообщил, что прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении четырех должностных лиц ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат" и трех должностных лиц частной структуры которых обвинили в "завладении полезными ископаемыми общегосударственного значения" на сумму 380 миллионов гривен.