У Ferrexpo заявили про катастрофічні наслідки для економіки через дії Офісу генпрокурора

У компанії нагадують, що вперше 2382 вагонів були арештовані у жовтні за клопотанням Офісу генпрокурора.

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Офіс Генерального прокурора втретє подав клопотання до Печерського суду про арешт вагонів гірничої компанії Ferrexpo, що контролює Полтавський, Єристівський та Біланівський ГЗК, передає УНІАН.

У компанії заявляють про незаконність цього клопотання та про катастрофічні наслідки для української економіки через блокування вагонів — через неможливість Ferrexpo постачати продукцію до Європи, європейські покупці можуть перейти на використання російської продукції, яка досі не перебуває під санкціями — Україна може втратити не лише валютну виручку, а й позиції на ринку.

У компанії нагадують, що вперше 2382 вагонів були арештовані у жовтні за клопотанням Офісу Генпрокурора. У квітні 2024 року Печерський районний суд скасував заборону на використання вагонів, визнавши її необґрунтованою. За цей час Полтавський ГЗК зазнав збитків на 103,3 млн гривень.

У Ferrexpo зазначають, що подання третього клопотання про арешт вагонів від ОГП є незаконним, оскільки Печерський суд не має юрисдикції для його розгляду — оскільки ОГП та ДБР вже скерували до іншого суду обвинувальний акт по справі, в якій ці вагони є речовим доказом, оскільки ними перевозилися відходи переробки залізної руди, які слідство назвало "щебенем".

"Відтак, відповідно до статті 170 Кримінального процесуального кодексу України (КПК), Печерський районний суд міста Києва більше не має юрисдикції для розгляду цього клопотання. Це зумовлено тим, що після передачі обвинувального акта до суду, всі клопотання щодо арешту майна повинні розглядатися судовою інстанцією, яка займається розглядом справи по суті, якою у даній справі має бути місцевий суд за місцем знаходження підприємства", – йдеться у заяві Ferrexpo.

У компанії зазначають, що розгляд клопотання про арешт запланований на 26 вересня слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва.

"Підприємство вкотре закликає прокурорів Офісу Генерального прокурора припинити незаконні, протиправні дії, які не відповідають законодавству, державним інтересам і спрямовані на створення перешкод для господарської діяльності підприємства, та відкликати подане клопотання про арешт", – заявили у Ferrexpo.

Нагадаємо, 24 вересня Офіс Генерального прокурора повідомив, що прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох посадовців ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" та трьох службових осіб приватної структури яких звинуватили у "заволодінні корисними копалинами загальнодержавного значення" на суму 380 мільйонів гривень.