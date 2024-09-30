Сеть АЗС "БРСМ-Нафта" прогнозирует увеличение уплаты налогов до 3,44 грн с литра топлива в третьем квартале

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Во втором квартале 2024 года группа компаний "БРСМ" уплатила в бюджеты разного уровня 318,6 млн грн. Дополнительно было уплачено 14,1 млн грн налога на землю с 216-ти АЗС. Всего за указанный период компания продала 116 млн литров топлива. В каждом литре топлива, реализованного сетью АЗС "БРСМ-Нафта" — 2,75 грн налогов, передает УНИАН.

В третьем квартале прогнозируется увеличение уплаты налогов на 22-34%, до 3,44 грн с литра топлива, сообщает УНИАН со ссылкой на отраслевое издание "НефтеРынок", эксперты которого проанализировали налоговую отчетность, предоставленную группой компаний.

В "БРСМ" производством, импортом и оптово-розничной реализацией нефтепродуктов сейчас занимаются шесть юридических лиц.

"В условиях войны, добросовестная уплата налогов, это и есть забота об украинцах, потому что мы выросли и работаем в Украине", — отмечает директор по стратегическому развитию "БРСМ-Нафта" Александр Мельничук.

По его мнению, всем участникам топливного рынка стоит сосредоточиться на помощи ВСУ и общей победе. Также в "БРСМ-Нафта" призвали СМИ обращаться за официальной информацией об уплаченных налогах непосредственно в пресс-службу компании и не доверять псевдоэкспертам, которые публикуют непроверенные данные, пишет издание.