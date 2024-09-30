Мережа АЗС "БРСМ-Нафта" прогнозує збільшення сплати податків до 3,44 грн з літра пального у третьому кварталі

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У другому кварталі 2024 року група компаній "БРСМ" сплатила до бюджетів різного рівня 318,6 млн грн. Додатково було сплачено 14,1 млн грн податку на землю з 216-ти АЗС. Всього за вказаний період компанія продала 116 млн літрів пального. У кожному літрі пального, реалізованого мережею АЗС "БРСМ-Нафта" – 2,75 грн податків, передає УНІАН.

У третьому кварталі прогнозується збільшення сплати податків на 22-34%, до 3,44 грн з літра пального, повідомляє УНІАН з посиланням на галузеве видання "НафтоРинок", експерти якого проаналізували податкову звітність, надану групою компаній.

В "БРСМ" виробництвом, імпортом та оптово-роздрібною реалізацією нафтопродуктів наразі займаються шість юридичних осіб.

"В умовах війни, сумлінна сплата податків, це і є турбота про українців, бо ми зросли та працюємо в Україні", — наголошує директор зі стратегічного розвитку "БРСМ-Нафта" Олександр Мельничук.

На його думку, всім учасникам паливного ринку варто зосередитись на допомозі ЗСУ та спільній перемозі. Також в "БРСМ-Нафта" закликали ЗМІ звертатися за офіційною інформацією щодо сплачених податків безпосередньо до пресслужби компанії та не довіряти псевдоекспертам, котрі публікують неперевірені дані, пише видання.