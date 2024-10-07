Новый игрок на рынке медицинских услуг: выдержит ли конкуренцию? Интервью с СЕО Uclinic

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Медицинский центр Uclinic — новый, но амбициозный игрок на рынке медицинских услуг. Современная клиника имеет 11 этажей, где расположены операционные, палаты стационара, стоматология, педиатрия, отделения для взрослых и пластическая хирургия. Uclinic предлагает широкий спектр диагностических услуг, таких, как КТ, рентген, маммография, ангиография, а в будущем планируется установка МРТ. Всего в клинике более 30 медицинских направлений для взрослых и детей.

— Вы — новый игрок на рынке частной медицины. Как возникла идея открыть клинику на конкурентном рынке?

— Если откровенно, мы не думали о конкуренции, когда начинали. Нашей целью было создать локальную клинику в районе новостроек, где много молодых семей. Мы сосредоточились на обеспечении медицинских услуг именно для этой аудитории. Но со временем поняли, что можем расти и масштабироваться, и это подтолкнуло нас к созданию мультипрофильного медицинского центра.

— Uclinic начала со стоматологии. Как вы решили расширить спектр услуг?

— Все началось еще с университета, когда мы запустили стоматологический факультет. Это было логическое продолжение — открыть стоматологическое отделение. Однако врачи других специализаций начали интересоваться сотрудничеством с нами. Это дало нам толчок к тому, чтобы расширить наши услуги и сделать клинику мультидисциплинарной. С тех пор мы работаем над тем, чтобы объединить все на одной локации — от стоматологии до хирургии.

— Клиника открылась во время пандемии, а потом началась война. Как вы с этим справились?

— Когда мы открывались в 2020 году, в начале пандемии COVID-19, это был вызов. Кризисные моменты были глубокими, но мы выстояли. Когда началась война, мы уже имели опыт работы в кризисных условиях, поэтому быстро адаптировались. Благодаря этому смогли возобновить работу клиники уже в апреле 2022 года после освобождения Киева. Конечно, мы провели реорганизацию, чтобы соответствовать новым реалиям, и до конца года возобновили полноценную работу.

— Был ли дефицит врачей в клинике из-за выезда специалистов?

— Дефицит врачей ощущался и тогда, и сейчас. Многие наши специалисты уехали за границу или на запад Украины. Но мы стараемся поддерживать связь и сохранять команду, несмотря на все трудности.

— Планируете ли открывать новые филиалы?

— Пока что наша стратегия — сосредоточиться на одной локации, где мы создаем клинику "все в одном". В ближайшие два года мы планируем развивать этот проект, а затем, возможно, рассмотрим открытие небольших отделений в центре города. Пока что мы внимательно следим за ситуацией в стране.

— Какие ваши планы на будущее?

— В ближайшей перспективе — покупка МРТ и открытие собственной аптеки. После этого мы сосредоточимся на дальнейшем расширении клиники и налаживании внутренних процессов.

— Чувствуете ли вы давление от крупных конкурентов?

— Конкуренция — это всегда мотивация. Мы имеем амбициозные цели и понимаем, что можем быть лучшими в некоторых направлениях. Поэтому готовы к любой конкуренции.

— Uclinic — первая частная университетская клиника в Украине. Как это влияет на вашу работу?

— Для врачей все было понятно с самого начала, ведь есть пример европейских университетских клиник. Однако пациенты часто думают, что здесь учатся студенты, что не совсем соответствует действительности. Мы активно работаем над ребрендингом, чтобы исправить эти ошибки в восприятии.

— Вы работаете с молодыми специалистами или воспитываете собственные кадры?

— Мы уже запустили процесс подготовки молодых специалистов. Первый выпуск медицинского факультета состоится совсем скоро, и мы надеемся, что наши выпускники присоединятся к нашей команде.

— Что вы пожелали бы себе и своим конкурентам?

— Здоровья, процветания и успеха всем на этом непростом пути.

Лицензия №65 "О лицензировании медицинской практики" выдана Министерством здравоохранения Украины от 26.01.2017 г.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.

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