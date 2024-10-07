Новий гравець на ринку медичних послуг: чи витримає конкуренцію? Інтерв'ю з СЕО Uclinic

Related video

Медичний центр Uclinic — новий, але амбітний гравець на ринку медичних послуг. Сучасна клініка має 11 поверхів, де розташовані операційні, палати стаціонару, стоматологія, педіатрія, відділення для дорослих та пластична хірургія. Uclinic пропонує широкий спектр діагностичних послуг, таких, як КТ, рентген, мамографія, ангіографія, а в майбутньому планується встановлення МРТ. Загалом у клініці понад 30 медичних напрямків для дорослих і дітей.

— Ви — новий гравець на ринку приватної медицини. Як виникла ідея відкрити клініку на конкурентному ринку?

— Якщо відверто, ми не думали про конкуренцію, коли починали. Нашою метою було створити локальну клініку в районі новобудов, де багато молодих сімей. Ми зосередилися на забезпеченні медичних послуг саме для цієї аудиторії. Але згодом зрозуміли, що можемо рости й масштабуватися, і це підштовхнуло нас до створення мультипрофільного медичного центру.

— Uclinic почала зі стоматології. Як ви вирішили розширити спектр послуг?

— Все почалося ще з університету, коли ми запустили стоматологічний факультет. Це було логічне продовження — відкрити стоматологічне відділення. Проте лікарі інших спеціалізацій почали цікавитися співпрацею з нами. Це дало нам поштовх до того, щоб розширити наші послуги і зробити клініку мультидисциплінарною. Відтоді ми працюємо над тим, щоб об'єднати все на одній локації — від стоматології до хірургії.

— Клініка відкрилася під час пандемії, а потім почалася війна. Як ви з цим впоралися?

— Коли ми відкривалися у 2020 році, на початку пандемії COVID-19, це був виклик. Кризові моменти були глибокими, але ми вистояли. Коли почалася війна, ми вже мали досвід роботи в кризових умовах, тож швидко адаптувалися. Завдяки цьому змогли відновити роботу клініки вже у квітні 2022 року після звільнення Києва. Звісно, ми провели реорганізацію, щоб відповідати новим реаліям, і до кінця року відновили повноцінну роботу.

— Чи був дефіцит лікарів у клініці через виїзд фахівців?

— Дефіцит лікарів відчувався і тоді, і зараз. Багато наших фахівців виїхали за кордон або на захід України. Але ми намагаємося підтримувати зв'язок і зберігати команду, попри всі труднощі.

— Чи плануєте відкривати нові філії?

— Поки що наша стратегія — зосередитися на одній локації, де ми створюємо клініку "все в одному". У найближчі два роки ми плануємо розвивати цей проєкт, а потім, можливо, розглянемо відкриття невеликих відділень у центрі міста. Поки що ми уважно стежимо за ситуацією в країні.

— Які ваші плани на майбутнє?

— У найближчій перспективі — купівля МРТ і відкриття власної аптеки. Після цього ми зосередимося на подальшому розширенні клініки та налагодженні внутрішніх процесів.

— Чи відчуваєте тиск від великих конкурентів?

— Конкуренція — це завжди мотивація. Ми маємо амбітні цілі і розуміємо, що можемо бути кращими в деяких напрямках. Тому готові до будь-якої конкуренції.

— Uclinic — перша приватна університетська клініка в Україні. Як це впливає на вашу роботу?

— Для лікарів усе було зрозуміло з самого початку, адже є приклад європейських університетських клінік. Проте пацієнти часто думають, що тут вчаться студенти, що не зовсім відповідає дійсності. Ми активно працюємо над ребрендингом, щоб виправити ці помилки в сприйнятті.

— Ви працюєте з молодими спеціалістами чи виховуєте власні кадри?

— Ми вже запустили процес підготовки молодих фахівців. Перший випуск медичного факультету відбудеться зовсім скоро, і ми сподіваємось, що наші випускники приєднаються до нашої команди.

— Що ви побажали б собі та своїм конкурентам?

— Здоров'я, процвітання та успіху всім на цьому непростому шляху.

Ліцензія №65 "Про ліцензування медичної практики" видана Міністерством охорони здоров’я України від 26.01.2017 р.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.

Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я!