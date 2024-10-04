Ереван на поводке у Москвы. "Переориентация" Армении на Запад невозможна, — СМИ

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В столице Армении, которая якобы ведет политику "переориентации" на Запад, 1 октября состоялось заседание возглавляемого РФ Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — российского аналога ЕС. Для участия на заседании в Ереван прибыл глава российского правительства Михаил Мишустин, которого лично встретил премьер Армении Никол Пашинян, пишет Telegraf.

Ранее, 14 сентября стало известно о возобновлении военных поставок: Москва поставила в Ереван ракеты для РСЗО "Смерч".

Экономика, энергетика, продовольственная и транспортная безопасность Армении также зависит от Кремля.

Так, госкомпания "Газпром" (РФ) является здесь единственным поставщиком газа. Его "дочке" "Газпром Армения" принадлежит вся газораспределительная инфраструктура страны. Газ из РФ поставляется по цене $165 за 1000 м3. В случае разрыва отношений газ для Еревана взлетит почти втрое — до $400. В Армении внутренние источники обеспечивают лишь треть потребностей в энергии. Производство электроэнергии здесь осуществляется за счет АЭС и ГЭС.

Производство электроэнергии здесь осуществляется также за счет АЭС и ГЭС. Армянская АЭС обеспечивает более 30% всей электроэнергии, вырабатываемой в стране. Ее управлением и обслуживанием занимается Rosatom. Уран тоже из РФ.

Комплекс, в который входит 8 ГЭС с общей мощностью 561,4 МВт — Севано-Разданский каскад — с 2003 находится в собственности ЗАО "Международная энергетическая корпорация" (владелец — группа компаний из РФ "Ташир").

Кроме того, Армения покупает в России зерновые. В 2023 г. 99,9% импорта пшеницы, муки и кукурузы из РФ. 98% масла страны также импортируется из России.

"Южно-Кавказская железная дорога" является дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги".

В 2022 товарооборот между РФ и Арменией вырос на 77% и достиг $4,1 млрд. В 2023 — $7,3 млрд. В 2024 товарооборот между странами может составлять уже $16 млрд. Все перечисленное доказывает, что Армения — вассал РФ, без которого существование республики невозможно. Окончательный разрыв отношений с Россией сулит крах в Армении.