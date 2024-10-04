Єреван на повідку у Москви. "Переорієнтація" Вірменії на Захід неможлива, - ЗМІ

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У столиці Вірменії, яка нібито веде політику "переорієнтації" на Захід, 1 жовтня відбулося засідання очолюваного РФ Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) – російського аналога ЄС. Для участі на засіданні до Єревану прибув глава російського уряду Михайло Мішустін, якого особисто зустрів прем'єр Вірменії Нікол Пашинян, пише Telegraf.

Раніше, 14 вересня стало відомо про відновлення військових поставок: Москва поставила до Єревану ракети для РСЗВ "Смерч".

Економіка, енергетика, продовольча та транспортна безпека Вірменії також залежить від Кремля.

Так, держкомпанія "Газпром" (РФ) є тут єдиним постачальником газу. Його "дочці" "Газпром Вірменія" належить вся газорозподільна інфраструктура країни. Газ із РФ поставляється за ціною $165 за 1000 м3. У разі розриву відносин газ для Єревану злетить майже втричі – до $400. У Вірменії внутрішні джерела забезпечують лише третину потреб енергії. Виробництво електроенергії тут здійснюється за рахунок АЕС та ГЕС.

Виробництво електроенергії тут здійснюється також за рахунок АЕС та ГЕС. Вірменська АЕС забезпечує понад 30% всієї електроенергії, що виробляється в країні. Її управлінням та обслуговуванням займається Rosatom. Уран теж із РФ.

Комплекс, до якого входить 8 ГЕС із загальною потужністю 561,4 МВт — Севано-Разданський каскад — з 2003 знаходиться у власності ЗАТ "Міжнародна енергетична корпорація" (власник — група компаній з РФ "Ташир").

Крім того, Вірменія купує в Росії зернові. У 2023 р. 99,9% імпорту пшениці, борошна та кукурудзи з РФ. 98% олії країни також імпортується з Росії.

"Південно-Кавказька залізниця" є дочірньою компанією ВАТ "Російські залізниці".

У 2022 товарообіг між РФ та Вірменією зріс на 77% і досяг $4,1 млрд. У 2023 — $7,3 млрд. У 2024 товарообіг між країнами може становити вже $16 млрд. Все перераховане доводить, що Вірменія — васал РФ, без якого існування республіки неможливо. Остаточний розрив відносин із Росією обіцяє крах у Вірменії.